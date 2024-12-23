New York metrosunda korkunç olay: Vagonda uyuyan kadını ateşe verdi
ABD'nin New York kentindeki Brooklyn'de bir kadın, metroda uyurken yanarak hayatını kaybetti. Coney Island-Stillwell Avenue durağındaki metro vagonunda bulunan kadının, tanımadığı bir erkek tarafından ateşe verildiği belirtiliyor.
ABD'nin New York kentindeki Brooklyn'de bulunan Coney Island-Stillwell Avenue durağında, metro vagonunda bulunan bir kadın yanarak hayatını kaybetti.
New York Polis Departmanı, kadının trende uyuduğu sırada başka bir adamın onu ateşe vermiş olması ihtimalinden şüphelenildiğini belirtti.
Olayın ardından inceleme başlatılırken, istasyon güvenlik şeridi ile kapatıldı.