New York metrosunda korkunç olay: Vagonda uyuyan kadını ateşe verdi

POLİS, BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI SÖYLÜYOR

Olayı “bir insanın başka bir insana karşı işleyebileceği en ahlaksız suçlardan biri” olarak nitelendiren New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, “New Yorklular yine galip geldi” dedi.

Tisch, her ikisinin de kimliği açıklanmayan şüpheli erkek ve kadının, yerel saatle sabah 7.30 sıralarında Brooklyn'deki hattın sonuna kadar aralarında herhangi bir etkileşim olmaksızın metro trenine bindiklerini söyledi.

Tren durduktan sonra, metro vagonundaki güvenlik kamerası görüntülerinde adamın sakin bir şekilde hareketsiz oturan ve uyuyan kadının yanına gittiği ve çakmak gibi görünen bir aletle kadının giysilerini ateşe verdiği görülüyor.

Tisch, kadının giysilerinin daha sonra birkaç saniye içinde tamamen yandığını söyledi.

Polis ikilinin birbirlerini tanıdıklarına inanmıyor.