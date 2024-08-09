New York metrosunda ölümcül keşif
ABD'nin en hareketli şehirlerinden New York'un metroları tehlikeli olmalarıyla ünlüdür. Ancak yeni bir araştırma, metropoldeki metroların en tehlikeli yönlerinden birini daha ortaya çıkardı. Araştırma, New York metrolarındaki havanın da ölümcül olduğunu ortaya koydu.
10 KATINA ÇIKABİLİYOR
Yeni bir araştırma, New York metrolarında seyahat eden yolcuların, güvenli kabul edilen sınırın 10 katına kadar çıkabilen ölümcül hava kirliliği seviyeleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.