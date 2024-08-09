New York metrosunda ölümcül keşif

DOĞRUDAN ÖLDÜRMÜYOR AMA SAĞLIĞI BOZUYOR

Kirlilik insanları doğrudan öldürmüyor, bunun yerine genel sağlıklarını bozuyor ve onları akciğer, beyin ve kalp rahatsızlıkları gibi sonunda ölüme yol açabilecek çeşitli rahatsızlıklara karşı savunmasız bırakıyor.

Araştırmacılar ayrıca kirliliğin, özellikle düşük gelirli bölgelerdeki bazı istasyonlarda yetersiz havalandırmayla birleştiğinde, daha yüksek partikül madde konsantrasyonlarına yol açtığını buldu.