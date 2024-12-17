New York Post açıkladı: D vitamini eksikliğinin en büyük belirtisi, haftalar sonra sinyal veriyor
Kemik sağlığının korunması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve hormon dengesinin düzelmesi için vücudun D vitaminine ihtiyacı vardır. D vitamini eksikliği, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Beslenme uzmanı Stephanie Schiff, D vitamini eksikliğinin kritik belirtilerini açıkladı.
New York Post'a konuşan ABD'li uzman, birçok kişinin D vitamini seviyelerinin düşük olduğunu ve kan testi yapılmadan eksikliğin belirlenmesinin, oldukça zor olduğunu söyledi.