New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı"

"MASALARI DEVİRDİK VE SİPER ALDIK"

Chen, “Bence hepimiz için çok açık olan şey, çoğumuzun genç olduğuydu. Çoğumuz ilkokuldayken böyle bir silahlı saldırı durumunda ne yapılması gerektiğine dair eğitim almıştık. Maalesef buna hazırlıklıydık.” dedi.

Gökdelendeki dehşet anlarını, “Biz büyük ekranın arkasına saklandık. Birçok kişi yere yatmıştı. Masaları devirdik ve onlarla siper aldık. Odaya biraz daha geç gelenlerse, ne yazık ki, sadece perdeleri üzerlerine çekmek zorunda kaldı.” ifadeleriyle anlattı.