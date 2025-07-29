New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı"
New York’un Manhattan bölgesindeki bir gökdelende düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, olayın ardından intihar etti. Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı.
SİLAHLI SALDIRGAN GÖKDELENE GİRDİ
ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu. New York'ta biri polis, 4 kişi vurularak öldürüldü.
Uzun namlulu AR-15 model tüfek taşıyan saldırgan çok sayıda finans şirketinin bulunduğu ve Amerikan Ulusal Futbol Ligi genel merkezine de ev sahipliği yapan 345 Park Avenue binasına saldırdı.