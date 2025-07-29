New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı"

New York’un Manhattan bölgesindeki bir gökdelende düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, olayın ardından intihar etti. Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı.

New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı" - 1

SİLAHLI SALDIRGAN GÖKDELENE GİRDİ

ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu. New York'ta biri polis, 4 kişi vurularak öldürüldü.

Uzun namlulu AR-15 model tüfek taşıyan saldırgan çok sayıda finans şirketinin bulunduğu ve Amerikan Ulusal Futbol Ligi genel merkezine de ev sahipliği yapan 345 Park Avenue binasına saldırdı.

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New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı" - 2

"BANA 11 EYLÜL'Ü HATIRLATTI"

Binanın yakınında yaşayan bir görgü tanığı, suç mahallinin dışında olup bitenleri anlattı.

NBC News'e konuşan Kathleen Benanti yaşananların kendisine 11 Eylül'ü hatırlattığını söyledi. 2001 yılında yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü saldırıyı yaşadığı için, gördükleri ve duydukları nedeniyle Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşadığını aktardı.

Benanti, "Bazı insanlar içeri koşarak geldi ve sokakta insanların bağırdığını, bir silahlı saldırgan olduğunu söylediler. 11 Eylül'ü yaşadım ve tüm görüntüler/sesler bana o günü hatırlattı." dedi.

New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı" - 3

POLİS ARAÇLARI ŞEHRİ SARDI

Benanti ayrıca evinden yayınladığı bir videoda, New York Polis Departmanı'na ait çok sayıda araç ve ambulansın yolda görüldüğünü, yetkililerin insanlara bir sonraki duyuruya kadar evlerinde kalmaları ve pencerelerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti.

New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı" - 4

ART ARDA SİLAH SESLERİ DUYDULAR

Bir başka görgü tanığı olan Jessica Chen, 345 Park Ave binasının ikinci katında yaklaşık 150 kişiyle birlikte bir sunum izliyordu.

O sırada alt kattaki bir yerden “art arda gelen” birçok silah sesi duydu.

Chen, onlarca kişiyle birlikte bir konferans odasına koşarak girip masalarla barikat kurduklarını ve “hareketsiz bir şekilde” beklediklerini anlattı.

New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı" - 5

"MASALARI DEVİRDİK VE SİPER ALDIK"

Chen, “Bence hepimiz için çok açık olan şey, çoğumuzun genç olduğuydu. Çoğumuz ilkokuldayken böyle bir silahlı saldırı durumunda ne yapılması gerektiğine dair eğitim almıştık. Maalesef buna hazırlıklıydık.” dedi.

Gökdelendeki dehşet anlarını, “Biz büyük ekranın arkasına saklandık. Birçok kişi yere yatmıştı. Masaları devirdik ve onlarla siper aldık. Odaya biraz daha geç gelenlerse, ne yazık ki, sadece perdeleri üzerlerine çekmek zorunda kaldı.” ifadeleriyle anlattı.

New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı" - 6

"AİLEME ONLARI SEVDİĞİMİ YAZDIM"

O sırada birçok kişinin telefonundan gelişmeleri takip ettiğini ve sevdikleriyle iletişim kurmaya çalıştığını da belirten Chen, “Aileme onları sevdiğimi yazdım. Hayatımdaki iyi insanlara onları sevdiğimi mesaj attım.” dedi.

Polis, saldırganın 33. katta olduğunu teyit ettikten sonra, odadakilerin sırayla ve yavaşça binadan çıkmalarını sağladı.

New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı" - 7

SALDIRIYI DÜZENLEYEN SHANE TAMURA KİMDİR?

Silahlı saldırının faili olarak 27 yaşındaki Shane Tamura tespit edildi.

Shane Tamura, aslen Hawaii doğumlu ve daha sonra Las Vegas’a taşınmış.

Sosyal medyada yayılan kimlik kartlarına göre Tamura, 14 Haziran 2022’de verilmiş ve beş yıl geçerliliği olan gizli silah taşıma ruhsatına sahipti.

Ayrıca süresi dolmuş özel dedektif lisansına da sahip olduğu ortaya çıktı.

New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı" - 8

SİLAHI OLAY YERİNDE KAN İÇİNDE BULUNDU

Polis, Tamura’nın kullandığı Palmetto State Armory AR-15 model saldırı tüfeğini olay yerinde, kanla kaplanmış şekilde buldu.

Ayrıca Nevada plakalı bir araç da bina önünde park halinde tespit edildi. Araç Tamura adına kayıtlıydı.

New York saldırısının görgü tanıkları konuştu: "Bana 11 Eylül'ü hatırlattı" - 9

ARACINDAN ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ÇIKTI

Yapılan aramada araçta tüfek taşıma çantası, dolu bir tabanca, mühimmat ve şarjörler, bir sırt çantası ve Tamura adına reçeteli ilaçlar bulundu.

Araç, bomba imha ekipleri tarafından da incelendi ve herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

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