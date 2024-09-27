New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu

"ORTADOĞU ÖLDÜRÜLÜYOR"

Gösteriye katılan Omar yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik soykırıma karşı konuşmak için buradayız. Binlerce ve on binlerce Filistinli öldürülürken o şu anda otelinde uyuyor. Dün binlerce Lübnanlı, bugün Filistin, yarın Lübnan, tüm Ortadoğu öldürülüyor. ABD fonluyor, başbakan soykırım yapıyor. Joe Biden Ortadoğu'da soykırım yapıyor. Tüm bu soykırıma karşı sesimizi yükseltmek için buradayız." diye konuştu.