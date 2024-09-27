New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun devam ettiği ABD'nin New York kentinde binlerce Filistin yanlısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler Netanyahu'nun kaldığı otele doğru ilerledi. New York sokaklarına damga vuran protestoda göstericiler, "Rehineleri eve getir" ve "Savaşı bitir" yazılı pankartlar taşıdı.
ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşma yapacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Manhattan bölgesinde kaldığı otelin çevresinde binlerce kişi tarafından protesto edildi.