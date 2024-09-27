New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun devam ettiği ABD'nin New York kentinde binlerce Filistin yanlısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler Netanyahu'nun kaldığı otele doğru ilerledi. New York sokaklarına damga vuran protestoda göstericiler, "Rehineleri eve getir" ve "Savaşı bitir" yazılı pankartlar taşıdı.

New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 1

ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşma yapacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Manhattan bölgesinde kaldığı otelin çevresinde binlerce kişi tarafından protesto edildi.

DÜNYA HABERLERİ

New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 2

PROTESTOCULAR OTELİNE YÜRÜDÜ

New York Polis Departmanı (NYPD), Netanyahu'nun kaldığı otele göstericilerin yaklaşmasını engellemek amacıyla üst düzeyde güvenlik önlemleri aldı.

Polis Manhattan'daki birçok sokağı trafiğe kapatırken, Grand Central tren istasyonundan yürüyüşe başlayan göstericiler Netanyahu'nun kaldığı otele doğru ilerledi.

New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 3

Öğle saatlerinde barışçıl şekilde başlayan gösterilerde polis, akşam saatlerinde protestocuların otele yaklaşması üzerine sert müdahalede bulundu.

New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 4

"REHİNELERİ EVE GETİR"

Polisin talimatlarına uymayan çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Barış için Yahudilerin Sesi grubunun da yer aldığı gösteride protestocular, "Rehineleri eve getir" ve "Savaşı bitir" yazılı pankartlar taşıdı.

New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 5

"ORTADOĞU ÖLDÜRÜLÜYOR"

Gösteriye katılan Omar yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik soykırıma karşı konuşmak için buradayız. Binlerce ve on binlerce Filistinli öldürülürken o şu anda otelinde uyuyor. Dün binlerce Lübnanlı, bugün Filistin, yarın Lübnan, tüm Ortadoğu öldürülüyor. ABD fonluyor, başbakan soykırım yapıyor. Joe Biden Ortadoğu'da soykırım yapıyor. Tüm bu soykırıma karşı sesimizi yükseltmek için buradayız." diye konuştu.

New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 6

"FİLİSTİN BİZİMDİR, BİZ BURADAYIZ"

İsrail'in bugün Filistin'i terk etmesi gerektiğini belirten protestocular, "Soykırım sona erene kadar, İsrail Filistin'den çıkana kadar sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz. Filistin bizimdir. Biz buradayız. Sesimizi duyurmak, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı sesimizi yükseltmek için buradayız." vurgusunda bulundu.

New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 7
New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 8

Protestoların ardından Netanyahu'nun bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 9
New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 10
New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 11
New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 12
New York sokaklarına Netanyahu karşıtı protesto damga vurdu - 13
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