New York sokaklarında Hindistan rüzgarı
Anadolu Ajansı
ABD'nin New York kentinde Hindistan'ın bağımsızlığının 72. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen "Hindistan Günü Geçit Töreni" kentin sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
-
1
ABD'nin New York kentinde Hindistan'ın bağımsızlığının 72. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen "Hindistan Günü Geçit Töreni" kentin sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
-
2
Manhattan Adası'ndaki Madison Caddesi üzerinde başlayan Hindistan Günü Geçit Töreni'nde genç yaşlı yüzlerce katılımcı yer aldı.
-
3
Geleneksel çalgıları ve renkli kıyafetleri ile New York sokaklarını dolaşan Hintliler, New York sokaklarında Hindistan rüzgarı estirdi.
-
4
Yürüyüşe katılanlar, bindikleri araçlarla ellerinde ABD ve Hindistan bayraklarını sallayarak topluma birlik mesajı verirken bazı gruplar da birlik mesajı içeren Hintçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.
-
5
Törende ayrıca muson yağmurlarından etkilenen Hindistan'ın Kerala eyaletine destek çağrısında bulunuldu.
Geçit töreni, New York sokaklarındaki ABD'liler ve turistlerden de ilgi gördü.