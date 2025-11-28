New York sokaklarını balonlar doldurdu
28.11.2025 13:15
Son Güncelleme: 28.11.2025 13:16
NTV - Haber Merkezi
ABD'deki deki geleneksel Şükran Günü yürüyüşü New York kentinin Manhattan bölgesinde gerçekleşti.
DEV BALONLAR İLGİ ÇEKTİ
1924'den beri milyonlarca kişi Şükran Günü için düzenlenen geçit törenine katılıyor. Geçit töreni; seyyar platformların, marşlar çalan bandoların, müzikal sanat gösterilerinin ve Snoopy, Kermit, Bugs Bunny gibi ünlü pop kültürü karakterlerinin simgesel dev balonlarının etkileyici manzarasıyla New York City’de Central Park West ve 6. caddede yapılır.
BALONLARA RÜZGAR ETKİSİ
Bu yıl geçit töreninde hava sıcaklıkları daha çetindi. Rüzgarın hızı saatte 48 kilometreyi buldu bu nedenle dev balonlar daha alçaktan uçtu. Soğuk havaya rağmen geçit törenine ilgi büyüktü.
ŞÜKRAN GÜNÜNÜN ANLAMI
Şükran Günü ABD ve Kanada'da geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan ulusal bayramdır. İki ülke arasındaki hasat tarihlerinin farklılığıyla Şükran Günü, Kanada'da Ekim ayının ikinci pazartesi günü, ABD'de ise Kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanır.