New York tamamen açıldı

ABD’nin New York eyaletinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. New York kentinde kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamak ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak adına havai fişek gösterisi düzenlendi.
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Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 07:40
New York'ta toplam nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapıldı. İki doz aşı yaptıran yetişkinlerin oranıysa yüzde 60'ın üzerinde. Başarılı aşılama kampanyası sonucunda vali Andrew Cuomo, tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.
Buna göre kapalı olan tüm işletmeler açılacak. Eyalet genelinde kapalı alanlar da dahil olmak üzere maske kullanma zorunluluğu kalktı.
Karardan huzurevi, hastane ve toplu taşıma araçları istisna tutuldu.
New York kentinde kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamak ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak adına havai fişek gösterisi düzenlendi.
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