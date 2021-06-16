New York tamamen açıldı

ABD’nin New York eyaletinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. New York kentinde kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamak ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak adına havai fişek gösterisi düzenlendi.

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 07:40

New York tamamen açıldı - 1
New York'ta toplam nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapıldı. İki doz aşı yaptıran yetişkinlerin oranıysa yüzde 60'ın üzerinde. Başarılı aşılama kampanyası sonucunda vali Andrew Cuomo, tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.
New York tamamen açıldı - 2
Buna göre kapalı olan tüm işletmeler açılacak. Eyalet genelinde kapalı alanlar da dahil olmak üzere maske kullanma zorunluluğu kalktı.
New York tamamen açıldı - 3
Karardan huzurevi, hastane ve toplu taşıma araçları istisna tutuldu.
New York tamamen açıldı - 4
New York kentinde kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamak ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak adına havai fişek gösterisi düzenlendi.
New York tamamen açıldı - 5
New York tamamen açıldı - 6
New York tamamen açıldı - 7
New York tamamen açıldı - 8
New York tamamen açıldı - 9
New York tamamen açıldı - 10
New York tamamen açıldı - 11
New York tamamen açıldı - 12
New York tamamen açıldı - 13
New York tamamen açıldı - 14
New York tamamen açıldı - 15

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER