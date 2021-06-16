New York tamamen açıldı

New York'ta toplam nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapıldı. İki doz aşı yaptıran yetişkinlerin oranıysa yüzde 60'ın üzerinde. Başarılı aşılama kampanyası sonucunda vali Andrew Cuomo, tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Buna göre kapalı olan tüm işletmeler açılacak. Eyalet genelinde kapalı alanlar da dahil olmak üzere maske kullanma zorunluluğu kalktı.