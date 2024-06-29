New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Joe Biden ve Donald Trump arasında gerçekleşen seçim münazarasının ardından dikkat çekici bir haber yayınladı. Mevcut başkanın eleştirilen canlı yayın performansının ardından NYT, "Başkan Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli" başlığı attı. Öte yandan TIME dergisi de kapağında, Biden'ın yürüyerek çizgiyi geçtiği bir fotoğrafı ile beraber "Panik" başlığını kullandı.

New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli - 1

Joe Biden ile Donald Trump'ın canlı yayında kozlarını paylaştığı başkanlık tartışmasının yankıları sürüyor. 

ABD gazeteleri, her iki lideri de eleştirirken, çoğunluk görüşü Biden'ın seçime girmemesi yönünde.

ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak?

DÜNYA HABERLERİ

New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli - 2

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), internet sitesinde yayınladığı bir haberde Biden'a "çekilme" çağrısı yaptı.

"Başkan Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli" başlığı atan NYT, haberde şu ifadelere yer verdi:

"Başkan perşembe gecesi büyük bir kamu görevlisinin gölgesi olarak göründü. İkinci dönemde neler başaracağını açıklamakta zorlandı. Bay Trump'ın provokasyonlarına yanıt vermekte zorlandı. Bay Trump'ı yalanlarından, başarısızlıklarından ve tüyler ürpertici planlarından sorumlu tutmakta zorlandı. Birden fazla kez, bir cümlenin sonuna gelmekte zorlandı.

Bay Biden takdire şayan bir başkan oldu. Onun liderliği altında ulus refaha kavuştu ve bir dizi uzun vadeli zorluğun üstesinden gelmeye başladı ve Bay Trump'ın açtığı yaralar iyileşmeye başladı. Ancak Bay Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmeti, yeniden seçilmek için aday olmayacağını açıklamaktır."

New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli - 3

Haberinin devamında, Biden'ın "pervasızca bir kumar oynadığını" ifade eden NYT, şunları ekledi:

 "İkinci bir Trump başkanlığına karşı net, ikna edici ve enerjik alternatifler sunabilecek daha donanımlı Demokrat liderler var. Partinin, seçmenleri Bay Trump'ın eksiklikleri ile Bay Biden'ın eksiklikleri arasında seçim yapmaya zorlayarak ülkenin istikrarını ve güvenliğini riske atması için hiçbir neden yok. Amerikalıların kendi gözleriyle gördükleri Bay Biden'ın yaşını ve güçsüzlüğünü görmezden gelmelerini ya da göz ardı etmelerini ummak çok büyük bir bahis."

New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli - 4

Yine ABD merkezli çok popüler TIME dergisinin gündemi de canlı yayındaki münazaraydı.

Kapağında Biden'ın yürüyerek çizgiyi geçtiği bir fotoğrafını kullanan TIME, başlıkta yalnızca "Panik" ifadesine yer verdi.

Sosyal medya hesabından kapak ile birlikte paylaştığı haberde şu başlığı kullandı:

"Biden'ın Münazara Felaketinin ve Demokratların Paniğini Bastırma Çabasının İç Yüzü"

New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli - 5

TIME dergisi, haberde şu ifadelere yer verdi:

"Doğru, Biden kariyeri boyunca pek çok kez yere serildi, ancak bazen en iyisi tuval üzerinde kalmaktır. 'Millet, bir Biden olarak söz veriyorum: Bu işi yapabileceğime tüm kalbim ve ruhumla inanmasaydım tekrar aday olmazdım' dedi. Tartışmayı izleyen pek çok Demokrat için sorun, Biden'ın inandığı şeyin gerçeklikle giderek daha fazla çelişmeye başlamasıdır."

New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli - 6
DAHA FAZLA GÖSTER