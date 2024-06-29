New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli
Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Joe Biden ve Donald Trump arasında gerçekleşen seçim münazarasının ardından dikkat çekici bir haber yayınladı. Mevcut başkanın eleştirilen canlı yayın performansının ardından NYT, "Başkan Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli" başlığı attı. Öte yandan TIME dergisi de kapağında, Biden'ın yürüyerek çizgiyi geçtiği bir fotoğrafı ile beraber "Panik" başlığını kullandı.
Joe Biden ile Donald Trump'ın canlı yayında kozlarını paylaştığı başkanlık tartışmasının yankıları sürüyor.
ABD gazeteleri, her iki lideri de eleştirirken, çoğunluk görüşü Biden'ın seçime girmemesi yönünde.
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