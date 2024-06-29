New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli

Haberinin devamında, Biden'ın "pervasızca bir kumar oynadığını" ifade eden NYT, şunları ekledi:

"İkinci bir Trump başkanlığına karşı net, ikna edici ve enerjik alternatifler sunabilecek daha donanımlı Demokrat liderler var. Partinin, seçmenleri Bay Trump'ın eksiklikleri ile Bay Biden'ın eksiklikleri arasında seçim yapmaya zorlayarak ülkenin istikrarını ve güvenliğini riske atması için hiçbir neden yok. Amerikalıların kendi gözleriyle gördükleri Bay Biden'ın yaşını ve güçsüzlüğünü görmezden gelmelerini ya da göz ardı etmelerini ummak çok büyük bir bahis."