New York Times'tan Yahya Sinvar raporu: İsrail'in zaferini engelleyen iradeli bir komutan
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar ile ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Sinvar'ın, sadece iradeli bir komutan olarak değil, aynı zamanda İsrailli elçileri müzakere masasına oturtarak İsrail'in savaş alanındaki zaferini engelleyen kurnaz bir müzakereci olarak da öne çıktığı belirtildi.
ABD'nin New York Times (NYT) gazetesi, Filistinli örgüt Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar ile ilgili bir rapor hazırladı.
Haberde, Hamas'ın ekim ayında İsrail'e saldırmasının ardından çatışmaların başlamasıyla, İsrailli liderlerin Sinvar'ı “yürüyen ölü” olarak tanımladığı belirtildi.
İsrail'in, Sinvarı, 7 Ekim saldırısının mimarı olarak gördüğünü belirten NYT, "İsrail, Sinvar'ın öldürülmesini yıkıcı karşı saldırısının ana hedeflerinden biri olarak gösterdi" diye ekledi.