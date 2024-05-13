New York Times'tan Yahya Sinvar raporu: İsrail'in zaferini engelleyen iradeli bir komutan

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar ile ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Sinvar'ın, sadece iradeli bir komutan olarak değil, aynı zamanda İsrailli elçileri müzakere masasına oturtarak İsrail'in savaş alanındaki zaferini engelleyen kurnaz bir müzakereci olarak da öne çıktığı belirtildi.

New York Times'tan Yahya Sinvar raporu: İsrail'in zaferini engelleyen iradeli bir komutan - 1

ABD'nin New York Times (NYT) gazetesi, Filistinli örgüt Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar ile ilgili bir rapor hazırladı.

Haberde, Hamas'ın ekim ayında İsrail'e saldırmasının ardından çatışmaların başlamasıyla, İsrailli liderlerin Sinvar'ı “yürüyen ölü” olarak tanımladığı belirtildi.

İsrail'in, Sinvarı, 7 Ekim saldırısının mimarı olarak gördüğünü belirten NYT,  "İsrail, Sinvar'ın öldürülmesini yıkıcı karşı saldırısının ana hedeflerinden biri olarak gösterdi" diye ekledi.

DÜNYA HABERLERİ

New York Times'tan Yahya Sinvar raporu: İsrail'in zaferini engelleyen iradeli bir komutan - 2

Haberde, Gazze'deki saldırıların üzerinden yedi ay geçmesine rağmen Sinvar'ın hayatta kalmasının, İsrail'in savaşının başarısızlıklarının simgesi olduğu ifade edildi.

Gazete saldırıların, Gazze'nin büyük bölümünü yerle bir ettiği, ancak Hamas'ın üst düzey liderliğinin büyük ölçüde sağlam kaldığına dikkat çekti.

Ayrıca 7 Ekim'de Hamas tarafından rehin alınanların serbest bırakılmamasını da saldırıların başarsızlığı olarak gösterdi.

New York Times'tan Yahya Sinvar raporu: İsrail'in zaferini engelleyen iradeli bir komutan - 3

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi: "İsrailli yetkililer onun öldürülmesini isterken bile, kalan rehineleri kurtarmak için dolaylı da olsa onunla pazarlık yapmak zorunda kaldılar.

Hamas, İsrail ve ABD'den yetkililere göre Sinvar sadece iradeli bir komutan olarak değil, aynı zamanda İsrailli elçileri müzakere masasına oturtarak İsrail'in savaş alanındaki zaferini engelleyen kurnaz bir müzakereci olarak da öne çıktı.

Bazıları Bay Sinvar hakkındaki hassas istihbarat değerlendirmelerini ve diplomatik müzakereleri tartışmak için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştu."

New York Times'tan Yahya Sinvar raporu: İsrail'in zaferini engelleyen iradeli bir komutan - 4

NYT, raporunda ateşkes görüşmelerine de değindi.

Mısır ve Katarın görüşmelere aracılık ettiğini işaret eden gazete, "Bazı yetkililere göre Gazze'nin altındaki bir tünel ağında saklandığına inanılan Bay Sinvar'ın, Hamas'ın müzakerecilerinin herhangi bir tavizi kabul etmeden önce rızasını alması gerekiyor" diye belirtti.

Öte yandan Hamas yetkililerinin Sinvar'ın, örgütün kararlarında son söz sahibi olmadığı konusunda ısrar ettiği ancak Sinvar'ın teknik olarak Hamas hareketinin tamamı üzerinde yetkisi olmasa da, Gazze'deki liderlik rolü ve güçlü kişiliğinin, hem müttefiklerine hem de düşmanlarına göre Hamas'ın işleyişinde ona büyük bir önem kazandırdığı ifade edildi.

New York Times'tan Yahya Sinvar raporu: İsrail'in zaferini engelleyen iradeli bir komutan - 5

Gazeteye konuşan Hamas üyesi ve siyasi analist Salah al-Din al-Awawdeh, “Sinwar'a danışılmadan alınabilecek hiçbir karar yok. Sinvar sıradan bir lider değil, güçlü bir insan ve olayların mimarı. O bir tür yönetici ya da direktör değil, bir lider”  dedi.

Al-Awawdeh'in, 1990'lar ve 2000'lerde her ikisi de İsrail'de hapisteyken arkadaş oldukları belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER