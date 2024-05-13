New York Times'tan Yahya Sinvar raporu: İsrail'in zaferini engelleyen iradeli bir komutan

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi: "İsrailli yetkililer onun öldürülmesini isterken bile, kalan rehineleri kurtarmak için dolaylı da olsa onunla pazarlık yapmak zorunda kaldılar.

Hamas, İsrail ve ABD'den yetkililere göre Sinvar sadece iradeli bir komutan olarak değil, aynı zamanda İsrailli elçileri müzakere masasına oturtarak İsrail'in savaş alanındaki zaferini engelleyen kurnaz bir müzakereci olarak da öne çıktı.

Bazıları Bay Sinvar hakkındaki hassas istihbarat değerlendirmelerini ve diplomatik müzakereleri tartışmak için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştu."