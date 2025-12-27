New York üç yılın en yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
27.12.2025 12:12
Ceren Ekşi
ABD’nin en büyük metropolü New York, son üç yılın en etkili kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Kent genelinde caddeler beyaza büründü.
SON ÜÇ YILIN EN YOĞUN YAĞIŞI
ABD’nin en büyük metropolü New York, cuma gecesi geç saatlerde başlayan ve son üç yılın en yoğun kar yağışı olması beklenen fırtınanın etkisi altına girdi.
Akşam saat 19.00 itibarıyla kent genelinde kar yağışı şiddetini artırırken, bazı yollarda kar birikmesi sürücülere zorlu anlar yaşattı.
Güncel tahmine göre, New York ve New Jersey’de 5 ila 12 santimetre kar yağışı bekleniyor. Daha önce yapılan tahminler aşağı yönlü revize edilse de, son üç kışta birçok bölgede neredeyse hiç kar görülmemiş olması nedeniyle bu miktar dikkat çekici bulunuyor
OHAL İLAN EDİLDİ
Noel’in hemen ardından gelen fırtına, yılın en yoğun hafta sonlarından birini de sekteye uğrattı.
Fırtına öncesinde bölge genelinde geniş çaplı hazırlıklar yapıldı. Kent ve eyalet yönetimleri yolları tuzla kapladı, kar küreme araçlarını hazır bekletti. New York ve New Jersey’de olağanüstü hal ilan edildi.
ULAŞIMDA BÜYÜK AKSAKLIKLAR
New York Valisi Kathy Hochul, vatandaşlara seyahat planlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulundu. Tatil döneminde yaklaşık 15 milyon yolcunun köprüler, tüneller ve havalimanlarını kullanmasının bekleniyordu.
Ancak cuma öğleden sonra itibarıyla yüzlerce uçuş iptal edilirken, binlercesi gecikti. ABD genelinde saat 16.00 itibarıyla bin 472 uçuş iptal edildi, 5 bin 500’den fazlası ertelendi.
American, Delta, JetBlue ve United başta olmak üzere birçok havayolu, New York bölgesindeki havalimanlarına yönelik uçuşlarda değişiklik ücretlerini kaldırdı.
BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN SINAV
Kar fırtınaları New York’ta her zaman belediye yönetimleri için bir sınav niteliği taşıdı. Geçmişte yetersiz müdahaleler nedeniyle birçok belediye başkanı sert eleştirilerle karşılaşmıştı. Yetkililer, bu kez benzer bir krizin yaşanmaması için tüm ekiplerin sahada olacağını vurguladı.
"ÇOCUKLAR MUTLU"
Long Island’da bazı aileler karı eğlenceye çevirdi. Bazı bölge sakinleri ise fırtınayı fazla önemsemediklerini, planlarını küçük değişikliklerle uyarladıklarını söyledi.
Yetkililer, sürücülere buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, fırtınanın hafta sonu boyunca etkilerinin sürebileceğini bildirdi.