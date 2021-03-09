New Yorklu bir kadın banyo aynasının arkasında gizli bir ev buldu

Ayrıca “yaşam belirtisi” olarak adlandırdığı boş bir su şişesi görüyor ve karanlık odaları dolaşıyor.

New York dergisine açıklamaya yapan Hartsoe, “Özellikle su şişesi bulduğum için birilerinin dairede olmasını bekliyordum ve bu kesinlikle beni endişelendiriyor” dedi.