New York'ta bazı sokaklar yayalara 'sosyal mesafe' alanı için araç trafiğine kapatılacak

Reuters - Anadolu Ajansı 27.04.2020 - 22:28
Blasio, yaklaşan yaz mevsiminin virüse karşı alınan tedbirleri daha zorlu hale getireceğine dikkati çekerek, "Bu yüzden insanların nereye gidebileceği konusu, onlara sosyal olarak birbirinden uzak kalma fırsatını vermekle ilgili" dedi.
Yayalara açık sokaklarda hedeflenen toplam uzunluğun yaklaşık 160 kilometre olduğunu belirten şehir yetkilileri, corona virüs nedeniyle yazın havuzların ve sahillerin açılacağı yönünde şimdilik planlarının bulunmadığını dile getirdi.