New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı

ABD'de tartışmalı konulardan biri olan kürtaj, Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın basına sızmasıyla yeniden ülke gündemine oturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.05.2022 - 09:48

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 1

New York'ta binlerce kişi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlandığı iddiaları üzerine gösteri düzenledi.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 2

ABD'de tartışmalı konulardan biri olan kürtaj, Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın basına sızmasıyla yeniden ülke gündemine oturdu.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 3

Kürtaj hakkını garanti altına alan kararın Yüksek Mahkeme tarafından iptal edileceğine dair iddialar tepkilere neden oldu.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 4

New York'ta binlerce kişi, kürtaj hakkını savunmak için sokağa çıktı ve Yüksek Mahkeme'nin olası iptal kararını protesto etti.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 5

Gösterilere New York Başsavcısı Letitia James, komedyen Amy Schumer, ünlü oyuncu Cynthia Nixon gibi isimler de katıldı.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 6

Amerikan Politico siyasi haber sitesi tarafından sızdırılan Yüksek Mahkeme karar taslağına Demokratların tepkisi de sert oldu.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 7

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüş, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 8

Sızdırılan Yüksek Mahkeme görüşünde, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin de yer aldığı belirtiliyor.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 9

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken, basına sızan belge ABD medyasında geniş yankı buldu.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 10

Mahkeme tarihinde ilk kez bu denli önemli bir kararla ilgili basına sızıntı olduğu belirtilirken, gerçekleşmesi halinde ABD Yüksek Mahkemesi ülkede Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en büyük ayrışma konularından birinde görüş değiştirmiş olacak.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 11

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapıyor.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 12

ABD Başkanı Joe Biden, sızıntının ardından "kürtaj temel haktır" açıklaması yaptı.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 13

Texas başta olmak üzere birçok eyalette kürtajın yasaklanmasına yönelik mahkeme kararları çıktığını anımsatan Biden, bu kararların ardından danışmanlarına, kürtaj hakkının korunması konusunda talimat verdiğini belirtti.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 14

Biden, açıklamasında Kongre üyelerine de çağrıda bulunarak "Mahkeme Roe kararını iptal ederse bir kadının seçim hakkını korumak da ülkemizin seçilmiş kişilerine ve kasım ayındaki seçimlerde seçmenlere düşer." mesajı verdi.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 15

Biden, açıklamasında Kongre üyelerine de çağrıda bulunarak "Mahkeme Roe kararını iptal ederse bir kadının seçim hakkını korumak da ülkemizin seçilmiş kişilerine ve kasım ayındaki seçimlerde seçmenlere düşer." mesajı verdi.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor.

New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 16
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 17
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 18
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 19
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 20
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 21
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 22
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 23
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 24
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 25
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 26
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 27
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 28
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 29
New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı - 30

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