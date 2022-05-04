New York'ta binlerce kişi ''kürtaj hakkı'' için sokağa çıktı

Sızdırılan Yüksek Mahkeme görüşünde, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin de yer aldığı belirtiliyor.