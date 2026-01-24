New York'ta bir apartmanda yangın. Bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı
24.01.2026 17:07
Ceren Ekşi
New York'ta bir sosyal konut binasında yaşanan gaz kaçağı patlamaya neden oldu. Patlamadan sonra çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.
EN AZ BİR KİŞİ ÖLDÜ
ABD’nin New York kentinde, Bronx’ta bulunan 16 katlı bir apartmanda gaz kaçağından çıkan patlama büyük bir yangına yol açtı. Yerel saatle gece yarısından kısa süre sonra başlayan yangında en az bir sivil yaşamını yitirdi.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, binanın 16’ncı katında patlama sonrası alevler yükseldi. Olay nedeniyle binadaki 150’den fazla daire tahliye edildi.
BİRİ AĞIR 14 KİŞİ YARALANDI
İtfaiye yetkilileri, olayda kimliği henüz açıklanmayan bir sivilin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu açıklandı. Tüm yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yetkililer, yangına 75 birimden 230’dan fazla ilk müdahale ekibinin katıldığını duyurdu. Dondurucu soğukta yürütülen müdahale sırasında alevlerin binanın üst katlarındaki birçok pencereden yükseldiği görüldü.
PATLAMADAN ÖNCE GAZ KOKUSU İHBARI
Yetkililer, patlamadan yaklaşık 15 dakika önce binada gaz kokusu ihbarı alındığını açıkladı.
New York Acil Durum Yönetimi Komiseri Zach Iscol, yaklaşan kış fırtınası nedeniyle durumun ciddiyetine dikkat çekerek, “Bu olay yarın kar fırtınası sırasında yaşansaydı çok daha ağır sonuçlar doğurabilirdi.” uyarısında bulundu.
Yetkililer, gaz patlamasının kesin nedeninin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.