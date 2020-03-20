New York'ta bir günde 2 bini aşkın yeni corona virüs vakası tespit edildi

AP - Anadolu Ajansı 20.03.2020 - 00:59
New York Valisi Andrew Cuomo, şimdiye kadar 22 bin kişiye test uyguladıklarını ve bu testlerin sadece 8 bininin bir günde gerçekleştirildiğini söyledi.
Cuomo, teyit edilen vaka sayısının, salgının aslında ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesi olduğunu aktardı.
Öte yandan corona virüsle mücadele adına New York'un çeşitli yerlerinde vatandaşlara test uygulaması başlatıldı.
Anthony Wayne Rekrasyon Merkezi'nde kurulan çadırlarda vatandaşlar arabalarından inmeden test yaptırabildi. Sadece bir dakikalık testin vatandaşlara 72 saat içinde iletileceği belirtildi.
Süreci görüntüleyen AA görsel ekibi de güvenlik gerekçesi ile teste tabi tutuldu.