New York'ta Covid-19 ölümleri 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyede

ABD'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü konumunda bulunan New York eyaletinde "27 Mart'tan bu yana en düşük ölüm seviyesi" görüldü.

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Reuters - Anadolu Ajansı 10.05.2020 - 22:49

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte 207 kişinin virüsten dolayı yaşamını yitirdiğini, 521 kişiye de Covid-19 tanısı konulduğunu aktardı.

Ölüm sayıları bakımından 27 Mart'tan bu yana en düşük rakamı gördüklerini vurgulayan Cuomo, "Sayılar hala korkunç derecede yüksek ama öncekilere göre iyi bir seviyede" dedi.

Cuomo, eyaletteki virüs salgınının 20 Mart'tan itibaren şiddetlendiğini anımsatarak, "Şu anda virüs salgınında başladığımız noktaya geri dönebildik. 20 Mart-9 Mayıs aralığı, bizim için çok acılı geçti" değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN 'GİZEMLİ HASTALIK' YAYILMAYA ADEVAM EDİYOR New York Valisi Cuomo, Covid-19 bağlantılı olan ancak henüz türü belirlenemeyen hastalığın da eyaletteki küçük yaştaki çocukları etkilemeyi sürdürdüğünü kaydetti.



Bu hastalığın 85 çocukta tespit edildiğini belirten Cuomo, 3 çocuğun da hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Cuomo, "gizemli" hastalığı, "Belirtileri toksik şok sendromuna benziyor. Bu, normal bir Kovid-19 vakası değil. Bildiğiniz üzere Covid-19 daha çok solunum yollarını etkiliyor. Bu hastalıkta ise bazen kan damarlarının bazen de kalbin iltihaplandığını görüyoruz" şeklinde tanımladı.





ABD'de salgının merkezi konumundaki New York'ta, 26 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, vaka sayısı 344 bine yaklaştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 350 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 80 binden fazla insan da öldü.



