New York'ta genç kıza saldırı kamerada

New York’ta 15 yaşında bir genç kız sokak ortasında çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Nedeni bilinmeyen saldırı sonrası genç kız hastaneye kaldırılırken polis saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
Abone ol
Paylaş
DHA 08.03.2020 - 11:54
New York’un Brooklyn kentinde çok sayıda saldırgan, bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında 15 yaşındaki bir genç kıza saldırdı.
Genç kızı ölesiye döven gençler, kızın cep telefonu, banka kartı ve ayakkabılarını aldı.
Olay yerinden kaçan gençleri arayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
Genç kız hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.