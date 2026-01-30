New York'ta karlar erimedi, belediye ilginç bir çözüm buldu
30.01.2026 10:14
AFP
Sıfırın altına düşen sıcaklıklar karı eritmeyince New York’ta dev “kar eritme havuzları” devreye girdi. Saatte 120 tona kadar karı eriten sistemlerle kent, yeni fırtına öncesi zamana karşı yarışıyor.
SIFIRIN ALTINDAKİ SICAKLIKLAR ERİMEYİ ZORLAŞTIRIYOR
ABD’nin New York kentinde hafta sonu etkili olan tarihi kar fırtınasının ardından, kent yönetimi bir sonraki olası fırtına öncesinde kar kalıntılarını eritmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Fırtına sona ermiş olsa da hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi, karın doğal yollarla erimesini zorlaştırıyor.
Yol kenarlarına ve kaldırımlara yığılan karlar, hem yayalar hem de sürücüler için tehlike oluşturmayı sürdürüyor.
ÇÖZÜM DEV KAR ERİTME HAVUZLARI
New York Belediyesi’nin devreye soktuğu çözüm ise saatte 60 ila 120 ton karı eritebilen dev kar eritme makineleri.
Halk arasında “kar küvetleri” olarak anılan bu sistemlerde, kamyonlarla taşınan karlar su dolu makinelere boşaltılıyor ve hızla eritiliyor.
Ortaya çıkan yoğun buhar makinelere bir jakuzi görüntüsü verse de, sistemdeki suyun sıcaklığı yalnızca 3 derece civarında tutuluyor.
ERİTİLEN KAR KANALİZASYONA VERİLİYOR
Eritme işleminin ardından su, filtrelenerek yağmur suyu kanallarına aktarılıyor. Böylece kar birikintilerinin kent yaşamını uzun süre aksatmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Operasyon kapsamında 2.bin 500’den fazla belediye çalışanı yedi gün 24 saat görev yapıyor. New York Temizlik İşleri yetkilisi Javier Lojan, önceliklerinin toplu ulaşım olduğunu belirterek, “Önceliğimiz otobüs yollarını açmak. İnsanların işe ve okula güvenli şekilde gidebilmesini istiyoruz.” dedi.
EN SON 2021 YILINDA KULLANILDI
Kuzey Amerika’daki diğer şehirler ve havaalanlarında da kullanılan bu kar eritme sistemleri, New York’ta 2021 yılından bu yana ilk kez bu denli geniş çaplı bir operasyonla devreye alındı. Kent yönetimi, olası yeni bir kar fırtınasına karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü vurguluyor.