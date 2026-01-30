New York'ta karlar erimedi, belediye ilginç bir çözüm buldu

ABD’nin New York kentinde hafta sonu etkili olan tarihi kar fırtınasının ardından, kent yönetimi bir sonraki olası fırtına öncesinde kar kalıntılarını eritmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Fırtına sona ermiş olsa da hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi, karın doğal yollarla erimesini zorlaştırıyor.

Yol kenarlarına ve kaldırımlara yığılan karlar, hem yayalar hem de sürücüler için tehlike oluşturmayı sürdürüyor.