New York'ta Şükran Günü yürüyüşü

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 05:56 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 06:18
Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü geleneksel geçit töreniyle kutlandı.
New York'ta bu yıl 95'incisi düzenlenen tören renkli görüntülere sahne oldu.
Geçit töreninde en uzunu 22 metre boyunda olan 15 dev balon kullanıldı.
Çizgi karakterlerin balonları izleyicilere görsel şölen sundu.
Noel Baba ve yardımcısı Elfleri temsil eden karakterler de geçit töreninde boy gösterdi.
Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda yapılan törene yaklaşık 8 bin katıldı.
Geçit töreni Amerikalıların Şükran Günü gelenekleri arasında yer alıyor.
Ülke genelinde 50 milyon izleyicinin töreni ekran başında takip ettiği tahmin ediliyor.
Tören geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle halka kapatılmış,, daha küçük ölçekte düzenlenmişti.