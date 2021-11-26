New York'ta Şükran Günü yürüyüşü

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü geleneksel geçit törenine sahne oldu. Bu yıl 95'inci kez yapılan törenin en dikkat çeken yanı yine devasa balonlar oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 05:56 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 06:18

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü geleneksel geçit töreniyle kutlandı.

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 2

'ta bu yıl 95'incisi düzenlenen tören renkli görüntülere sahne oldu.

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 3

Geçit töreninde en uzunu 22 metre boyunda olan 15 dev balon kullanıldı.

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 4

Çizgi karakterlerin balonları izleyicilere görsel şölen sundu.

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 5

Noel Baba ve yardımcısı Elfleri temsil eden karakterler de geçit töreninde boy gösterdi.

Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda yapılan törene yaklaşık 8 bin katıldı.

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 6

Geçit töreni Amerikalıların Şükran Günü gelenekleri arasında yer alıyor.

Ülke genelinde 50 milyon izleyicinin töreni ekran başında takip ettiği tahmin ediliyor.

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 7

Tören geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle halka kapatılmış,, daha küçük ölçekte düzenlenmişti.

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 8
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 9
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 10
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 11
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 12
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 13
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 14
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 15
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 16
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 17
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 18
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 19
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 20
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 21
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 22
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 23
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 24
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 25
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 26
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 27
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 28
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 29
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 30
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 31
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 32
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 33
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 34
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 35
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 36
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 37
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 38
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 39
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 40
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 41
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 42
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 43
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 44
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 45
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 46
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 47
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 48
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 49
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 50
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 51
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 52
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 53
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 54
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 55
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 56
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 57
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 58
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 59
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 60
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 61
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 62
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 63
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 64
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 65
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 66
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 67
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 68
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 69
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 70
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 71
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 72
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 73
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 74
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 75
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 76
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 77
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 78
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 79
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - 80

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