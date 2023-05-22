New York'ta Türk günü yürüyüşü

ABD'nin New York kentinde "Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü" düzenlendi. Bu yıl 40'ıncısı yapılan yürüyüşe yağmurlu havaya rağmen katılım yoğundu.

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Manhattan sokakları kırmızı beyaza büründü. Amerika'nın New York kentinde, ''Geleneksel Türk Yürüyüşü''nün 40'ıncısı düzenlendi.

DÜNYA HABERLERİ

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Yağmurlu havaya rağmen yürüyüşe çok sayıda kişi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldı.

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Madison Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Türkevi yakınlarındaki parkta son buldu.

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Bu sene yürüyüşte, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar da anıldı.

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Yürüyüşe Türk-Amerikan toplumu üyelerinin yanı sıra, Türkiye'nin Birlemiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ile bazı dernek temsilcileri de katıldı.

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Yürüyüş ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981 yılında düzenlendi.

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Sonraki yıllarda ABD'deki Türkler tarafından geleneksel hale getirildi.

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Covid-19 döneminde düzenlenmeyen yürüyüşün geçen sene 39'uncusu gerçekleştirilmişti.

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New York'ta Türk günü yürüyüşü - 25
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New York'ta Türk günü yürüyüşü - 34
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