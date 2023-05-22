New York'ta Türk günü yürüyüşü

Yürüyüşe Türk-Amerikan toplumu üyelerinin yanı sıra, Türkiye'nin Birlemiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ile bazı dernek temsilcileri de katıldı.