New York'ta yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı

Cuomo, New York'un dün yağmalandığını, polisin de yağmayı ve işlenen suçları durdurmak zorunda olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:"(Polis) Halkı ve halkın malını koruması gerek ama dün New York'ta bunu yapamadı. Dün gece yaşanalar, beni hayal kırıklığına uğrattı ve öfkeliyim. New York'ta 38 bin polis var, ABD 'deki en büyük polis departmanı. Bu 38 bin polisi kullan, halkı ve mülkü koru. Bir seçeneğim de acil durum kapsamında Belediye Başkanı'nı devreden çıkarıp, ulusal muhafızları çağırmak ve Belediye Başkanı'nın işini devralmak ama şu an o aşamada olduğumuzu düşünmüyorum. Kaotik bir durumun ortasında durum daha da kötüye gider."