New York'ta yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı

New York Polis Departmanı (NYPD), dün gece kentte yapılan yağmalamalar sırasında 700'e yakın kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, polisin dün gece kentteki yağmalamayı, işlenen suçları durduramadığını ve hayal kırıklığına uğradığını belirterek New York Polis Departmanından (NYPD) kenti korumasını istedi.

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AP - Anadolu Ajansı 02.06.2020 - 20:56

NYPD basın ofisinden yapılan açıklamada, kentte yağmalama, mağazaların camlarını kırma ve mülke zarar vermekten 700 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olaylarda 10'dan fazla polis memurunun yaralandığı aktarılarak, protestolarda 10'un üzerinde polis aracının da zarar gördüğü ifade edildi.







ÜNLÜ MAĞAZALAR YAĞMACILARIN HEDEFİ OLDU New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde (Fifth Avenue), Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar dün gece yağmacıların hedefi oldu. Çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı da tüm hafta boyunca uzatıldı.







New York Valisi Andrew Cuomo, polisin dün gece kentteki yağmalamayı, işlenen suçları durduramadığını ve hayal kırıklığına uğradığını belirterek New York Polis Departmanından (NYPD) kenti korumasını istedi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, Belediye Başkanı Bill de Blasio'u ve New York polisini, dünkü yağmalamalardan sorumlu tuttu. "NYPD ve Belediye Başkanı, dün gece işlerini yapamadı." diyen Cuomo, de Blasio'yu sorunu hafife almakla eleştirdi.











"(Polis) Halkı ve halkın malını koruması gerek ama dün New York'ta bunu yapamadı. Dün gece yaşanalar, beni hayal kırıklığına uğrattı ve öfkeliyim. New York'ta 38 bin polis var, Cuomo, New York'un dün yağmalandığını, polisin de yağmayı ve işlenen suçları durdurmak zorunda olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:"(Polis) Halkı ve halkın malını koruması gerek ama dün New York'ta bunu yapamadı. Dün gece yaşanalar, beni hayal kırıklığına uğrattı ve öfkeliyim. New York'ta 38 bin polis var, ABD 'deki en büyük polis departmanı. Bu 38 bin polisi kullan, halkı ve mülkü koru. Bir seçeneğim de acil durum kapsamında Belediye Başkanı'nı devreden çıkarıp, ulusal muhafızları çağırmak ve Belediye Başkanı'nın işini devralmak ama şu an o aşamada olduğumuzu düşünmüyorum. Kaotik bir durumun ortasında durum daha da kötüye gider."

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.









Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestoları, bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başladı.

Ulusal Muhafız Birlikleri 25'e yakın kentte polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokuldu.