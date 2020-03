New York'taki hastanelerin kaynakları 10 gün içinde tükenebilir

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede eyaletteki hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiği uyarısında bulundu.

Bu süreçte federal hükümetin kendilerine yeteri kadar kaynak sağlamadığını savunan Blasio, "Ordu devreye sokulmadı. Trump'ın sözünü ettiği Savunma Üretimi Kanunu, görebileceğimiz şekilde uygulanmadı. Sadece New York kenti ya da eyaleti değil, ülkenin birçok yeri kendilerini yalnız hissediyor" eleştirisinde bulundu.

Cuomo, vakaların 9 bin 45'inin New York kentinde olduğunu kaydetti.

New York Valisi Andrew Cuomo da basın toplantısında, eyaletteki coroan virüs kaynaklı vaka sayısının 15 bin 168'e, ölü sayısının da 114'e çıktığını aktardı.

Federal hükümeti tıbbi kaynakları millileştirmeye çağıran Cuomo, "New York'taki vaka sayıları diğer eyaletlerden 15 kat daha fazla ama biz hala kaynak alabilmek için diğer eyaletlerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Birlik, virüs vakalarının en yoğun görüldüğü New York'ta 10 bin yeni yatak kapasitesi oluşturmayı planlıyor.

Corona virüs kaynaklı vaka ve ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'de, hem federal hükümet hem de yerel yönetimler tıbbi kaynakların artırılması konusundaki çalışmalarına hız veriyor. Bu kapsamda ABD ordusuna bağlı Mühendisler Birliği, virüsün yoğunlukla görüldüğü New York ve California eyaletindeki hasta yatak kapasitelerinin artırılması için çalışıyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, dün yaptığı açıklamada asayiş birlikleri ile hastaneye çevirilmesi planlanan binalara ziyaretler yaptıklarını duyurdu.



New York'un önemli kongre merkezi olan Javits Center'ın bin yataklı bir hastane haline getirilebileceğini kaydeden Cuomo, diğer mekanların ise New York Eyalet Üniversitesinin (SUNY) Stony Brook ve Westbury'deki kampüsleri ile Westchester Kongre Merkezi olabileceğini kaydetti.



Ayrıca, ABD Ordusu Mühendisler Birliği, salgının yoğun olarak görüldüğü California'da da yatak kapasitelerinin artırılması için çalışmalara başladı.



Bu kapsamda San Diego başta olmak üzere bazı kentlerdeki binalar hastaneye dönüştürülecek.