New York'taki hastanelerin kaynakları 10 gün içinde tükenebilir

AP - Anadolu Ajansı 22.03.2020 - 21:30
New York Valisi Andrew Cuomo da basın toplantısında, eyaletteki coroan virüs kaynaklı vaka sayısının 15 bin 168'e, ölü sayısının da 114'e çıktığını aktardı.
Cuomo, vakaların 9 bin 45'inin New York kentinde olduğunu kaydetti.
Hastanelerde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, hastanelere kapasitelerini artırma çağrısı yapan Cuomo, "Şu anda eyalet genelinde 53 bin yatak kapasitemiz var ama bizim 110 bin yatağa ihtiyacımız olacak" dedi.
Eyaletteki tüm hastanelere kapasitelerini artırma çağrısı yapan Cuomo, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.
Federal hükümeti tıbbi kaynakları millileştirmeye çağıran Cuomo, "New York'taki vaka sayıları diğer eyaletlerden 15 kat daha fazla ama biz hala kaynak alabilmek için diğer eyaletlerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Tüm uyarılara rağmen birçok insanın dışarıya çıkmaya devam etmesini eleştiren Cuomo, "Bu sadece hata değil. Bu duyarsızlık. Bu küstahlık. Bu kendi kendimize zarar veren bir davranış. Bu başkalarına saygısızlık. Bu işin şakası yok ve ben şaka yapmıyorum" uyarısında bulundu.
Corona virüs kaynaklı vaka ve ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'de, hem federal hükümet hem de yerel yönetimler tıbbi kaynakların artırılması konusundaki çalışmalarına hız veriyor.
Bu kapsamda ABD ordusuna bağlı Mühendisler Birliği, virüsün yoğunlukla görüldüğü New York ve California eyaletindeki hasta yatak kapasitelerinin artırılması için çalışıyor.
Birlik, virüs vakalarının en yoğun görüldüğü New York'ta 10 bin yeni yatak kapasitesi oluşturmayı planlıyor.
Dünyada corona virüsün en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.
Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı.
ABD, corona virüs vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.