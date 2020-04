New York'taki toplu mezarlar havadan görüntülendi

ABD'nin New York kentine yakın Hart Island 19'uncu yüzyıldan beri sahipsiz cenazelerin gömüldüğü yer olarak biliniyor. Corona virüsün (Covid-19) en fazla vurduğu kent olan New York'ta Hart Island bugünlerde yine yüzlerce sahipsiz cenazeye ev sahipliği yapmaya başladı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan uydu ve drone fotoğraflarında cenazelerin feribotla New York'tan taşınması ve toplu şekilde gömülmesi açık şekilde görülüyor.

Her hafta sahipsiz oldukları için ortada kalan 25 cenaze adaya getirilerek, düşük bir ücret karşılığında görevlendirilen Rikes Island Cezaevi'ndeki mahkumlar tarafından kazılan mezarlar, toplu olarak gömülüyordu.

HAFTADA 5 GÜN DEFİN YAPILIYOR Ancak New York'ta salgından ölümlerin her geçen gün artması nedeniyle haftanın 5 günü 25'ten fazla cenazenin adaya getirilerek defin edildiği ifade ediliyor. Cenazelerin toplu gömülmesi esnasında kireçlenme işlemi yapılmadığı görülüyor. Corona salgınında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin virüs bulaştırılmadığı belirtiliyor.

New Yorklu yetkililer şimdiye kadar sahipsiz cenazelerin Hart Island'a gömüldüğü yönündeki haberler karşısında sessizliğini koruyordu. Ancak her gün yüzlerce kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirmesi sonrası kentteki mezarların ve morgların yetersizliği, yetkilileri böyle bir yöntem almaya itti.

SALGINA KARŞI EN SAVUNMASIZLAR SOKAKTA YAŞAYANLAR ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının merkezi New York'ta sokaklarda ve barınaklarda yaşamaya devam eden evsizler, salgında en savunmasız grup olarak öne çıkarken, kent yönetimi de konuyla ilgili önlem almamakla eleştiriliyor.

ABD'de en fazla evsiz, ülkenin en büyük metropolü ve dünyanın en zengin kentlerinden New York'ta bulunuyor. New York Evsiz Hizmetleri Birimi verilerine göre, 8 milyondan fazla nüfusa sahip kentte 70 binden fazla evsiz yaşıyor. Covid-19 salgınından en fazla etkilenen New York'ta kentin en işlek caddeleri ve tren istasyonları sessizliğe gömülse de evsizler hala sokaklarda dolaşmaya, tren istasyonlarında ve metrolarda uyumaya devam ediyor.