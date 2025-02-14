Newton’ın 300 yıllık kehaneti: Dünya 2060 yılında son bulabilir!

NASIL HESAPLADI?

Newton, kutsal metinlerde geçen zaman dilimlerini bir yıl olarak yorumlayan bir yöntem kullandı. Ona göre 1260 yıllık bir dönem, Kilise’nin bozulmaya başladığı ve "yozlaşmış" inançların yükseldiği bir süreci temsil ediyordu.

Newton, bu yozlaşmanın başlangıcını MS 800 yılı olarak kabul etti. Bu tarih, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kuruluş yılına denk geliyordu. 800 yılına 1260 yıl eklediğinde ise 2060 yılı sonucuna ulaştı.