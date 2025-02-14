Newton’ın 300 yıllık kehaneti: Dünya 2060 yılında son bulabilir!
Hareket ve yer çekimi yasalarını ortaya koyan ünlü bilim insanı Sir Isaac Newton'ın 300 yıl önce matematiksel hesaplamalara dayandırarak yaptığı kıyamet senaryosu ortaya çıktı. 1704 yılında yazdığı bir mektupta Dünya'nın sonunun 2060 yılında sona ereceğini öngördü. Peki Newton bu hesaplamayı nasıl yaptı?
Ünlü bilim insanı Sir Isaac Newton bundan yaklaşık 300 yıl önce dünyanın 2060 yılında son bulacağını öngördü. Matematiksel hesaplamalarla yaptığı tahmini 1704 yılında yazdığı mektup kağıdına karalamıştı.