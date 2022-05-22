New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Türk Günü Çocuk Şenliği' düzenlendi

Haberler - Anadolu Ajansı 22.05.2022 - 05:33 | Son Güncelleme : 22.05.2022 - 05:34
New York'ta İletişim Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen 39. "Türk Günü Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen çocuk şenliğine ABD Maarif Vakfı Okulu, Atatürk Okulu, Atatürk'ün Mirası Cumhuriyet Okulu öğrencileri başta olmak üzere çevre eyaletlerden çocuklar ve aileleri katıldı.
New York Türkevi'ndeki etkinlikte çocuklara, TÜBİTAK tarafından çıkarılan Bilim Çocuk dergisi ve kitaplar hediye edildi.
Etkinlik çerçevesinde yiyecek içecek ikramının da yapıldığı çocuklara öğretmenler tarafından Türkçe hikayeler okundu.
Geçit töreninde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra çok sayıda davetli de yer aldı.
Türk Günü Yürüyüşü, Türk diplomatların ABD'de Ermeni Terör Örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki olarak, 1981'den bu yana her yıl düzenleniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yürüyüşteki katılımcılara hitap ettiği bir video mesaj gönderdi.
Altun, "Türk günü yürüyüşü bugün, ABD'de yaşayan vatandaşlarımızın kendi aralarındaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftandan da Türk kültürünün tanıtılmasında da önemli bir rol oynuyor" dedi.