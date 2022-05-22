New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Türk Günü Çocuk Şenliği' düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yürüyüşteki katılımcılara hitap ettiği bir video mesaj gönderdi.



Altun, "Türk günü yürüyüşü bugün, ABD'de yaşayan vatandaşlarımızın kendi aralarındaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftandan da Türk kültürünün tanıtılmasında da önemli bir rol oynuyor" dedi.