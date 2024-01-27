New York'ta İsrail ve ABD yönetimini protesto: Göstericilerden en az 8'i gözaltına alındı

New York'taki Filistin protestolarına pek çok kez katılan, ismini vermekten çekinen siyahi Amerikalı da İsrail'in Filistinlilere karşı daha önce de "soykırım" uyguladığını ve diğer hükümetler müdahale etmediği sürece bunu sürdüreceğini belirterek, "Olup bitene dikkat ettiğinizde, dışarıdan baktığınızda, gördüğünüz tek şey nefret, cinayet ve koca bir halkı silme kararlılığıdır." dedi.