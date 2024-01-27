New York'ta İsrail ve ABD yönetimini protesto: Göstericilerden en az 8'i gözaltına alındı
Filistin yanlısı göstericiler, ABD'nin New York kentinde bulunan Washington'un en etkili lobi gruplarından biri olan Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) ofisinin önünde gösteri düzenledi. Gösteriye müdahale eden New York polisi 8 göstericiyi gözaltına aldı.
Manhattan'da Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) genel merkezi önünde bir araya gelen göstericilerle New York Polis Teşkilatı (NYPD) görevlileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.