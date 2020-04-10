Niçin herkes coronayı Johns Hopkins Üniversitesi'nden takip ediyor? (Verilerini milyarlar takip ediyor)

ALTI KİŞİLİK EKİPLE BAŞLADIK
"İlk başlarda benim ekibim 6 kişiden oluşuyordu. Virüs Çin dışında başka ülkelerde görülmeye başlayınca üniversite içeriden bana destek vermeyi teklif etti" diyen Gardner, "Oluşturduğumuz panel aslında ilk günkü halinden farklı değil. Ancak artık 24 saat güncelleniyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin birçok bölümünden destek alıyoruz. Ayrıca verilerin toplanması için de dışarıdan birkaç veri toplama şirketi bize hizmet veriyor. Çekirdek ekibimiz fazla genişlemedi. Saat farkından dolayı Londra'da bir öğrenci sabah saatlerinde güncelleme yapıyor" şeklinde konuştu. JOHNS HOPKINS ÜNİVERSİTESİ VERİLERİ NEREDEN ALIYOR?
Johns Hopkins Üniversitesi'nin dakika dakika yayınladığı verilerin iki önemli kaynağı bulunuyor. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ECDC'nin verilerinden faydalanıyorlar. Aslında birçok kurum ve kuruluş benzer verileri yayınlıyor ancak Johns Hopkins Üniversitesi'ni popüler kılan ise, hızlı ve doğru verileri yayınlamalarından kaynaklanıyor. Örneğin ABD'deki verileri yayınlamak için resmi kurumları beklemiyorlar.
Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi Eş Direktörü Lauren Gardner hız ve doğru veri konusundaki görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor: "ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün verilerini beklesek belki 24 ya da 48 saatlik gecikmeler yaşarız. Biz yerel yetkililerden, basından ve daha birçok değişik kaynaktan verileri toplayarak, sisteme yüklüyoruz. Herhangi bir noktada hata yaptığımızda, takipçilerimiz anında bizi mesajlarla uyarıyor. Günde bu konuda binlerce mail alıyoruz."