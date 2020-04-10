Niçin herkes coronayı Johns Hopkins Üniversitesi'nden takip ediyor? (Verilerini milyarlar takip ediyor)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra 1 milyon 600 binden fazla vaka ve 97 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği corona salgınını dünya Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin internet üzerinden oluşturduğu veri bankasından takip ediyor. Corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verilerin yer aldığı internet sayfası günde 1 milyar kişi tarafından ziyaret ediliyor. Peki Johns Hopkins Üniversitesi bu sayfayı ne zaman yapmaya karar verdi? Niçin en fazla onların yayınladığı veriler dikkate alınıyor? Bu soruların cevabı üniversitenin tarihinde gizli.

10.04.2020 - 15:43 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 16:19

MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr

Dünyada şu anda insanların en fazla merak ettiği konu hiç kuşkusuz corona virüsü salgınıyla ilgili vaka ve ölümler. Herkesin merak ettiği bu verileri tüm dünyaya en doğru ve hızlı şekilde ise Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) bünyesinde oluşturulan bir veri bankası ulaştırıyor.

Corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını dakika dakika güncelleyen veri bankası Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi Eş Direktörü Lauren Gardner ve ekipi tarafından yayınlanıyor. Johns Hopkins Üniversitesi ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunuyor.

29 NOBEL ÖDÜLÜ OLAN ÜNİVERSİTE

Corona salgını öncesi çoğu insan tarafından bilinmeyen Johns Hopkins Üniversitesi bilim dünyası tarafından ise çok iyi tanınıyor. Dünyada en iyi ünversiteleri listeleyen "Times Higher Education" verilerine göre, Johns Hopkins Üniversitesi dünyada en iyi 12'nci üniversite olarak gösteriliyor. ABD'nin Baltimore kentinde 1876 yılında kurulan üniversite, eğitim sistemini Alman Heidelberg Üniversitesi'nden aldı. ABD'de elit üniversiteler arasında gösterilen Johns Hopkins Üniversitesi şimdiye kadar 29 Nobel Ödülü'ne sahip.

DÜNYA CORONAYI NİÇİN ONLARDAN TAKİP EDİYOR

Dünyada 1 milyar insanın corona salgınıyla ilgili verileri onlardan takip etmesinin nedeni, virüs ilk kez Çin'in Wuhan kentinde görüldüğünde onların verileri taşıyan bir harita oluşturarak kısa haber sitesi Twitter üzerinde yayınlamasında yatıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi Eş Direktörü Lauren Gardner bu süreci şu cümlelerle özetliyor: "Corona virüs Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı ancak dünya için henüz bir tehdit olarak görülmüyordu. Çinli öğrencim Ensheng Dong, Wuhan'daki corona virüsü verilerini anlık gösteren bir panel oluşturmak istediğini söyledi. Birkaç saatlik bir çalışma sonrası mevcut verileri gösteren bir panel hazırladık. Bir sonraki gün olan 22 Ocak'ta Wuhan'daki vaka ve ölümleri gösteren bu paneli Twitter hesabım üzerinde yayınladık ve kısa bir süre sonra trend oldu."
ALTI KİŞİLİK EKİPLE BAŞLADIK

"İlk başlarda benim ekibim 6 kişiden oluşuyordu. Virüs Çin dışında başka ülkelerde görülmeye başlayınca üniversite içeriden bana destek vermeyi teklif etti" diyen Gardner, "Oluşturduğumuz panel aslında ilk günkü halinden farklı değil. Ancak artık 24 saat güncelleniyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin birçok bölümünden destek alıyoruz. Ayrıca verilerin toplanması için de dışarıdan birkaç veri toplama şirketi bize hizmet veriyor. Çekirdek ekibimiz fazla genişlemedi. Saat farkından dolayı Londra'da bir öğrenci sabah saatlerinde güncelleme yapıyor" şeklinde konuştu.

JOHNS HOPKINS ÜNİVERSİTESİ VERİLERİ NEREDEN ALIYOR?

Johns Hopkins Üniversitesi'nin dakika dakika yayınladığı verilerin iki önemli kaynağı bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ECDC'nin verilerinden faydalanıyorlar. Aslında birçok kurum ve kuruluş benzer verileri yayınlıyor ancak Johns Hopkins Üniversitesi'ni popüler kılan ise, hızlı ve doğru verileri yayınlamalarından kaynaklanıyor. Örneğin ABD'deki verileri yayınlamak için resmi kurumları beklemiyorlar.

Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi Eş Direktörü Lauren Gardner hız ve doğru veri konusundaki görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor: "ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün verilerini beklesek belki 24 ya da 48 saatlik gecikmeler yaşarız. Biz yerel yetkililerden, basından ve daha birçok değişik kaynaktan verileri toplayarak, sisteme yüklüyoruz. Herhangi bir noktada hata yaptığımızda, takipçilerimiz anında bizi mesajlarla uyarıyor. Günde bu konuda binlerce mail alıyoruz."
VERİLERİN DOĞRULUĞUNDAN NASIL EMİN OLUYORLAR

Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi Eş Direktörü Lauren Gardner ilk başlarda verileri manuel olarak girdiklerini ancak şu anda dünyadan corona virüsle ilgili vakaları girmek için otomatik bir sistem oluşturulduğunu belirtiyor. Verilerde herhangi bir uyuşmazlık olduğunda, sistem otomatik olarak uyarı da veriyor.
  • Etiketler :

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER