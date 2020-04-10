Niçin herkes coronayı Johns Hopkins Üniversitesi'nden takip ediyor? (Verilerini milyarlar takip ediyor)

MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr

Dünyada şu anda insanların en fazla merak ettiği konu hiç kuşkusuz corona virüsü salgınıyla ilgili vaka ve ölümler. Herkesin merak ettiği bu verileri tüm dünyaya en doğru ve hızlı şekilde ise Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) bünyesinde oluşturulan bir veri bankası ulaştırıyor.



Corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını dakika dakika güncelleyen veri bankası Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi Eş Direktörü Lauren Gardner ve ekipi tarafından yayınlanıyor. Johns Hopkins Üniversitesi ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunuyor.