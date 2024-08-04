Nijerya’da "hayat pahalılığı" halkı sokağa döktü

Özellikle gençlere seslenen Tinubu, “Sizi yüksek sesle ve net bir şekilde duydum. Sizi bu protestolara sürükleyen acı ve hayal kırıklığını anlıyorum ve hükümetimizin halkımızın endişelerini dinlemeye ve ele almaya kararlı olduğuna sizi temin etmek istiyorum” dedi.