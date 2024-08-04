Nijerya’da "hayat pahalılığı" halkı sokağa döktü
Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı protestolar baş gösterdi. Devlet Başkanı Bola Tinubu, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında protestoların sonlandırılması çağrısında bulundu.
Nijerya’da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolarda 17 kişi hayatını kaybetmiş, en az 300 kişi de gözaltına alınmıştı.
Nijerya polisi yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen protestolarda 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.