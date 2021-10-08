Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 15:32 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 16:21
Ifedolapo Runsewe isimli girişimci, kullanılmış araba lastiklerinin geri dönüşüme kazandırılması üzerine bir şirket kurarken, eski lastikleri kaldırım tuğlalarına, yer karolarına ve diğer ürünlere dönüştürmeye başladı.
"Dokunulmadığı takdirde bir yerde atık olarak kalacak bir şeyden yeni bir ürün oluşturmak motivasyonun bir parçasıydı" diyen Runsewe, elinde şirketin en çok satan ürünlerinden biri olan bir kaldırım taşı tutarak "Lastikler etrafında tam bir değer zinciri oluşturabiliyoruz" diye konuştu.
Nijerya, atık yönetimi konusunda yaşadığı sorunlarla öne çıkarken, ülkedeki köylerde, kasabalarda ve şehirlerde atık yığınları yaygın olarak görülebiliyor.
Ülkede, kişiler atıkları daha güvenli bir bertaraf yöntemi olmadığı için genellikle geceleri yakarken, lastiklerin ise genellikle bir köşeye atıldığı aktarıldı.
Freetown adlı şirket, çöplüklerden eski lastikleri toplayan çöpçülerle iş yaparken. lastik başına 70 ila 100 naira (1,5-2,1 TL) ödüyor.
Gelirinin büyük bir bölümü petrolden elde edilecek ihracat gelirine bağlı olan Nijerya’da Ifedolapo Runsewe tarafından kurulan Freetown, 2020'de sadece dört çalışanla faaliyete başlamış ve kısa süre içerisinde 128 çalışana ulaşmıştı.
Şimdiye kadar şirkette, hız tümseklerinden oyun alanları için yumuşak asfaltlamaya kadar 100 binden fazla lastik geri dönüştürüldü.