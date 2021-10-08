"Dokunulmadığı takdirde bir yerde atık olarak kalacak bir şeyden yeni bir ürün oluşturmak motivasyonun bir parçasıydı" diyen Runsewe, elinde şirketin en çok satan ürünlerinden biri olan bir kaldırım taşı tutarak "Lastikler etrafında tam bir değer zinciri oluşturabiliyoruz" diye konuştu.