’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

’nın en kalabalık ülkesi olan ’da bir girişimci, kullanılmış araba lastiklerinin geri dönüşüme kazandırılması üzerine bir şirket kurdu. Atık yönetimi alanında ülkeye katkıda bulunarak lastiklerin 'siyah altın' olarak adlandırılmasını sağlayan şirketin girişimcisi Ifedolapo Runsewe, "Dokunulmadığı takdirde bir yerde atık olarak kalacak bir şeyden yeni bir ürün oluşturmak motivasyonun bir parçasıydı" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 15:32 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 16:21

Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 1

206 milyonluk nüfusuyla ’nın en kalabalık ülkesi olan ’da bir girişimci kendine ‘siyah altın’ olarak adlandırılabilecek yeni bir iş kolu belirledi.

Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 2

Ifedolapo Runsewe isimli girişimci, kullanılmış araba lastiklerinin geri dönüşüme kazandırılması üzerine bir şirket kurarken, eski lastikleri kaldırım tuğlalarına, yer karolarına ve diğer ürünlere dönüştürmeye başladı.

Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 3

"Dokunulmadığı takdirde bir yerde atık olarak kalacak bir şeyden yeni bir ürün oluşturmak motivasyonun bir parçasıydı" diyen Runsewe, elinde şirketin en çok satan ürünlerinden biri olan bir kaldırım taşı tutarak "Lastikler etrafında tam bir değer zinciri oluşturabiliyoruz" diye konuştu.

Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 4

, atık yönetimi konusunda yaşadığı sorunlarla öne çıkarken, ülkedeki köylerde, kasabalarda ve şehirlerde atık yığınları yaygın olarak görülebiliyor.

Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 5

Ülkede, kişiler atıkları daha güvenli bir bertaraf yöntemi olmadığı için genellikle geceleri yakarken, lastiklerin ise genellikle bir köşeye atıldığı aktarıldı.

Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 6

LASTİK BAŞINA 1,5 İLA 2,1 TL ÖDÜYOR

Freetown adlı şirket, çöplüklerden eski lastikleri toplayan çöpçülerle iş yaparken. lastik başına 70 ila 100 naira (1,5-2,1 TL) ödüyor.

Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 7

Gelirinin büyük bir bölümü petrolden elde edilecek ihracat gelirine bağlı olan ’da Ifedolapo Runsewe tarafından kurulan Freetown, 2020'de sadece dört çalışanla faaliyete başlamış ve kısa süre içerisinde 128 çalışana ulaşmıştı.

Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 8

Şimdiye kadar şirkette, hız tümseklerinden oyun alanları için yumuşak asfaltlamaya kadar 100 binden fazla lastik geri dönüştürüldü.

Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 9

LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEN DİĞER KARELER..

Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 10
Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 11
Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 12
Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 13
Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 14
Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 15
Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 16
Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 17
Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 18
Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 19
Nijerya’da ‘siyah altın’ girişimi: Kullanılmış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor - 20

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER