Nijeryalı mühendis Abubakar, araçların suyla çalışmasını sağlayan cihaz geliştirdi

Geliştirdiği cihazda tamamen yerli malzeme kullandığını aktaran Abubakar, "Bu süreçte en büyük zorluk güvenlik oldu. Gazla çalışırken çok dikkatli olmanız gerekiyor ama elimde profesyonel güvenlik ekipmanları yoktu. Buna rağmen çalışmaları sürdürdüm." diye konuştu.

Abubakar, bir dolumla 1500 kilometreye kadar yol alınabileceğini kaydederek, bu buluşun maliyet bilincine sahip sürücüler için önemli bir alternatif sunduğunu dile getirdi.

Nijerya'da zaman zaman doğal gaz ve kömür fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Abubakar, ilk tasarımlarında kullanılmış motor yağıyla çalışan ocaklar geliştirdiğini, mahalle sakinlerinin bu ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Abubakar, ancak akaryakıt fiyatlarının artmasıyla HHO jeneratörü üzerine yoğunlaştığını söyleyerek, "Bugün akaryakıt çok pahalı. Ben aracımı suyla çalıştırıyorum ve yakıt için para harcamıyorum. Hayalim, ileride ülkenin her yerinde suyla çalışan arabalar görmek." dedi.

NİJERYA, İŞLENMİŞ YAKITI İTHAL EDİYOR

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Nijerya, zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen ülkede akaryakıt fiyatları halk için ciddi bir sorun yaratıyor.

Petrol ürünlerinin işlenmesi için yeterli rafineri kapasitesinin olmaması nedeniyle Nijerya, büyük miktarda işlenmiş yakıtı ithal ediyor.

Bu durum hem maliyetleri yükseltiyor hem de özellikle ulaşım sektöründe halkın yükünü artırıyor.

Afrika genelinde artan enerji maliyetleri ve çevre sorunları ise yenilikçi çözümleri daha da değerli kılıyor.