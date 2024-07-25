Nil Nehri'nin derinliklerinde beklenmedik keşif: Tutankamon'un büyükbabasının gizemli mirası

Arkeologlar, Nil Nehri'de yaptıkları keşifler sırasından deniz dibine gömülü halde Tutankamon'un büyükbabası ve bir kaç eski Mısır firavununun yer aldığı antik oymalar keşfetti. Bulunan levhalarda, Muhteşem Amenhotep olarak da bilinen ve Kral Tut'un atası olan Kral III. Amenhotep gibi kralların başarılarını belirten hiyeroglif yazıtlar olduğu öğrenildi.

Nil Nehri'nin derinliklerinde beklenmedik keşif: Tutankamon'un büyükbabasının gizemli mirası - 1

Arkeologlar, Nil Nehri'nin derinliklerinde yaptıkları araştırmalar sırasında beklenmedik bir keşifte bulundu.

1970'li yıllarda Asvan kentinde meydana gelen selde kaybolan eserleri ararken nehrin dibinde dev taş levhalara rastladılar.

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Nil Nehri'nin derinliklerinde beklenmedik keşif: Tutankamon'un büyükbabasının gizemli mirası - 2

Levhalarda, Kral Tutankhamun'un atası olan Kral III . Amenhotep de dahil olmak üzere, kralların başarılarını anlatan hiyeroglif yazıların yer aldığı öğrenildi.

Taş üzerindeki oymalarda ayrıca M.Ö. 14. Yüzyılın başlarında hüküm süren ve Büyük Gize Sfenksi'ni restore etmesiyle hatırlanan Kral Thutmose IV'ten de bahsedildiği belirtildi.

Nil Nehri'nin derinliklerinde beklenmedik keşif: Tutankamon'un büyükbabasının gizemli mirası - 3

Taşı keşfeden ekip üyeleri, oymaların iyi durumda olmasına şaşırdıklarını ve gelecekte daha fazla eser bulmayı umduklarını ifade etti.

1960 yılında bölgede antik eserler bulunmuş ancak daha sonra Aswan'daki Aswan Yüksek Barajı'nın inşası nedeniyle kaybolmuştu

Nil Nehri'nin derinliklerinde beklenmedik keşif: Tutankamon'un büyükbabasının gizemli mirası - 4

Araştırmacılar, keşfettikleri eserleri belgelemek için sualtı fotoğrafçılığı ve film çekme teknikleri kullandılar.

Görüntülerin fotogrametri yöntemiyle üç boyutlu modelleri oluşturuldu; bu teknik, resimlerden yüzey ölçümlerini doğru bir şekilde üç boyutlu bir versiyona dönüştürmek için kullanılır.

Nil Nehri'nin derinliklerinde beklenmedik keşif: Tutankamon'un büyükbabasının gizemli mirası - 5

Ekip ilk bulguların ardından, bölgede keşfedilmesi gereken başka oymalar olduğunu da düşünüyor.

Araştırmacılar bulguların, mimari ve sanatsal başarılarıyla ünlü 18. Hanedan döneminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını düşünüyor.

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