Nil Nehri'nin derinliklerinde beklenmedik keşif: Tutankamon'un büyükbabasının gizemli mirası
Arkeologlar, Nil Nehri'de yaptıkları keşifler sırasından deniz dibine gömülü halde Tutankamon'un büyükbabası ve bir kaç eski Mısır firavununun yer aldığı antik oymalar keşfetti. Bulunan levhalarda, Muhteşem Amenhotep olarak da bilinen ve Kral Tut'un atası olan Kral III. Amenhotep gibi kralların başarılarını belirten hiyeroglif yazıtlar olduğu öğrenildi.
Arkeologlar, Nil Nehri'nin derinliklerinde yaptıkları araştırmalar sırasında beklenmedik bir keşifte bulundu.
1970'li yıllarda Asvan kentinde meydana gelen selde kaybolan eserleri ararken nehrin dibinde dev taş levhalara rastladılar.