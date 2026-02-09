Noam Chomsky'nin eşinden Epstein özrü. "Büyük bir hata yaptık"

Valeria Chomsky açıklamada Epstein ile yapılan para transferlerinin bir dilbilim yarışması ve Noam Chomsky’nin emeklilik fonundaki teknik bir sorunun çözümüyle ilgili finansal danışmanlıktan ibaret olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinden, Chomsky’nin Epstein ile olan bağlantısının 2015 yılından Epstein'in 2019’daki ikinci tutuklanma sürecine kadar devam ettiği anlaşılıyor.

Bu belgelerde yer alan ve Chomsky’nin Epstein ile temasını "çok değerli bir deneyim" olarak nitelendirdiği veya Epstein’in suçlamalar karşısında nasıl bir halkla ilişkiler stratejisi izlemesi gerektiğine dair tavsiyeler verdiği bölümler, akademik çevrelerde ve kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.

Noam Chomsky'nin eşi Valeria Chomsky, eşinin geçmişte Epstein’e yönelik suçlamaları "histeri" olarak tanımlayan ifadelerinin bağlamından koparılmaması gerektiğini de savundu. Chomsky’nin her zaman kadın haklarını ve toplumsal eşitliği savunduğunu hatırlatan Valeria, Epstein’in bu duruşu suiistimal ederek kendisini haksız yere zulme uğrayan biri gibi sunduğunu belirtti. Eşinin Epstein hakkında “muhakeme hatası” yaptığını söyledi. Valeria Chomsky ayrıca kurbanların yaşadığı trajedilerin fark edilmesiyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.