Noam Chomsky'nin eşinden Epstein özrü. "Büyük bir hata yaptık"
09.02.2026 13:31
Erdem Güzel
Ünlü dilbilimci Noam Chomsky ile pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in yakın ilişkisi hakkında Chomsky'nin eşi konuştu. Valeria Chomsky, "Hata yaptık, ihmalkar davrandık" dedi.
"BÜYÜK BİR HATA YAPTIK, İHMALKAR DAVRANDIK"
Dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky’nin eşi Valeria Chomsky, Jeffrey Epstein ile geçmişteki bağları nedeniyle açıklamalarda bulundu. "Büyük bir hata" yaptıklarını kabul ederek kamuoyundan özür diledi. Yazılı bir açıklama yapan Valeria Chomsky, Epstein'in kendilerini yanılttığını ve geçmişini yeterince araştırmayarak "ihmalkar" davrandıklarını belirtti.
Valeria Chomsky, Epstein’in kendisini bilimle ilgilenen bir hayırsever olarak tanıttığını söyledi ve Noam Chomsky’nin "cancel kültürüne" yönelik eleştirilerini kullanarak kendisini bir mağdur gibi gösterdiğini öne sürdü.
Chomsky çiftinin pedofili milyarder Epstein ile New York, Paris ve New Mexico’daki mülklerinde akademik ve sosyal amaçlı bir araya geldiği ancak Epstein’in “özel adasına” hiç gitmedikleri vurgulandı.
"CHOMSKY MUHAKEME HATASI YAPTI"
Valeria Chomsky açıklamada Epstein ile yapılan para transferlerinin bir dilbilim yarışması ve Noam Chomsky’nin emeklilik fonundaki teknik bir sorunun çözümüyle ilgili finansal danışmanlıktan ibaret olduğunu belirtti.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinden, Chomsky’nin Epstein ile olan bağlantısının 2015 yılından Epstein'in 2019’daki ikinci tutuklanma sürecine kadar devam ettiği anlaşılıyor.
Bu belgelerde yer alan ve Chomsky’nin Epstein ile temasını "çok değerli bir deneyim" olarak nitelendirdiği veya Epstein’in suçlamalar karşısında nasıl bir halkla ilişkiler stratejisi izlemesi gerektiğine dair tavsiyeler verdiği bölümler, akademik çevrelerde ve kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.
Noam Chomsky'nin eşi Valeria Chomsky, eşinin geçmişte Epstein’e yönelik suçlamaları "histeri" olarak tanımlayan ifadelerinin bağlamından koparılmaması gerektiğini de savundu. Chomsky’nin her zaman kadın haklarını ve toplumsal eşitliği savunduğunu hatırlatan Valeria, Epstein’in bu duruşu suiistimal ederek kendisini haksız yere zulme uğrayan biri gibi sunduğunu belirtti. Eşinin Epstein hakkında “muhakeme hatası” yaptığını söyledi. Valeria Chomsky ayrıca kurbanların yaşadığı trajedilerin fark edilmesiyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.
CHOMSKY ARTIK YÜRÜYEMİYOR VE KONUŞAMIYOR
Eşinin memleketi Brezilya'da yaşayan ve orada 2023 yılında ağır bir felç geçiren Noam Chomsky’nin de bu durumdan ve Epstein’in suç hayatından derin rahatsızlık duyduğu belirtildi. Geçirdiği felç nedeniyle Noam Chomsky'nin yürüyemediği hatta iletişim bile kuramadığı belirtiliyor.