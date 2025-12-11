Nobel barış ödülü nedir? Son 10 yılda kimler kazandı ?

Ales Bialiatski, 1980'lerden beri Belarus'ta demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi için çalışmaktadır. Doğu Avrupa genelinde bu çabalarıyla bir umut ışığı olarak nitelendirilmektedir. 1996'da kabul edilen bir anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya diktatörlük yetkileri verdi ve bu durum protesto ve gösterilere yol açtı. Yetkililer protestoları sert bir şekilde bastırdı ve birçok kişi hapse atıldı. Bunun üzerine Ales Bialiatski, tutuklu göstericilere ve ailelerine destek sağlamak amacıyla Viasna örgütünü kurdu. Sonraki yıllarda Viasna, yetkililerin siyasi tutuklulara yönelik suistimallerini ve işkencelerini belgeleyen bir insan hakları örgütüne dönüştü.

Memorial, 1987 yılında eski Sovyetler Birliği'nde kuruldu. Rusya'daki insan hakları ihlallerine de odaklandı. Çeçen savaşları sırasında Memorial, Rus ve Rus yanlısı güçler tarafından sivil halka karşı işlenen suistimaller ve savaş suçları hakkında bilgi topladı. Memorial'ın Çeçenya şubesinin başkanı Natalia Estemirova, bu çalışmadaki rolü nedeniyle öldürüldü. Rusya'nın Mart 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yetkililer Memorial'ı yasadışı ilan etti ve zorla feshedilen örgütün ofislerine el koydu.

Sivil Özgürlükler Merkezi(CCK) 2007 yılında Kiev'de kuruldu. Ukrayna'nın tam teşekküllü bir demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet haline gelmesini sağlamak için yetkililer üzerinde baskı uyguladı. Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, CCK işgal altındaki bölgelerde Rus askerleri tarafından sivil halka karşı işlenen savaş suçlarını belgelemeye odaklandı. Bu çalışma, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kuruluşlarla işbirliği içinde yürütüldü. Ödülün motivasyonu Savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve iktidarın kötüye kullanımını belgelemek için olağanüstü bir çaba sarf ettiler açıklaması yapıldı.