Nobel töreninde firari krizi: Barış Ödülü'nü kazanan Machado nerede?

Gizlilik içinde yaşayan Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun, bugün Oslo’da Nobel Barış Ödülü’nü alması bekleniyor.

Törene saatler kala Machado'nun katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken Norveç'in NRK televizyonu, Machado'nun törene katılmayacağını açıkladı. Nobel Enstitüsü, Machado'nun ödülünü kızının alacağını bildirdi.

Machado ile dün yapılması planlanan basın toplantısı önce ertelendi, ardından tamamen iptal edildi. Norveç’in başkentinde Machado’ya dair hiçbir iz görülmedi. Nerede olduğu ya da Venezuela’dan ayrılmayı başarıp başaramadığı bilinmiyor.

Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Burada kutlamalar için bulunacağını söyledi. Nasıl seyahat ettiğini, ne zaman geleceğini bilmiyorum ama törene yetişeceğine hâlâ inanıyorum” demişti. Bugün yaptığı açıklamada ise Harpviken, "Machado'nun nerede olduğunu bilmiyorum ama Norveç'te değil" diye konuştu.