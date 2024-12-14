Noel Baba gerçek mi? Noel Baba gerçekte kim?
Noel Baba, yılbaşı ve Noel döneminde cömertliği, sevgiyi ve çocukların hayal gücünü simgeleyen bir figür olarak yaşamaya devam ediyor. Bugün birçok ülkede çocuklar Noel Baba’ya mektuplar yazar, hediyeler bekler ve onun neşeli ruhunu kutlarlar. Peki, Noel Baba gerçek mi? Noel Baba gerçekte kim?
Noel Baba (Santa Claus) efsanevi bir figürdür ve tarihsel, kültürel ve folklorik kökenleri vardır. Noel Baba’nın hikâyesi, 4. yüzyılda yaşamış olan Aziz Nikolaos’a (Saint Nicholas) dayanır. Aziz Nikolaos, Myra (günümüzde Demre, Türkiye) piskoposu olarak yardımları ve cömertliğiyle tanınırdı.