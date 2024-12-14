Noel Baba gerçek mi? Noel Baba gerçekte kim?

Zamanla Aziz Nikolaos’un hikâyesi, Avrupa’nın farklı bölgelerinde efsanelerle birleşti. Modern Noel Baba imajı ise 19. yüzyılda popülerleşen edebi eserler ve reklam kampanyalarıyla şekillenmiştir. Günümüzde Noel Baba, hediye getiren neşeli bir figür olarak Noel kültürünün bir parçası olarak kabul edilir. Gerçek anlamda varlığı tarihsel bir kişiliğe dayansa da, bugünkü Noel Baba imajı folklor ve popüler kültürün bir ürünüdür.