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Noel Baba kılığına giren Obama çocuklara hediye dağıttı

İHA, AFP

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Noel Baba kılığına girerek Washington’da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıttı.

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    Eski ABD Başkanı Barack Obama, Children's National Hastanesinde tedavi gören çocuklara sürpriz ziyaret yaptı.
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    Noel Baba şapkası giyen ve sırtına yüklediği torbayı hediyelerle dolduran Obama, dans ederek alkışlar eşliğinde giriş yaptığı hastanede çocuklarla tek tek ilgilenerek hediyeler dağıttı.
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    İki kız babası olan Obama, çocukların aileleriyle de görüşerek onlarla yakından ilgilendi.
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