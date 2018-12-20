Noel Baba kılığına giren Obama çocuklara hediye dağıttı
İHA, AFP
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Noel Baba kılığına girerek Washington’da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıttı.
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1Eski ABD Başkanı Barack Obama, Children's National Hastanesinde tedavi gören çocuklara sürpriz ziyaret yaptı.
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2Noel Baba şapkası giyen ve sırtına yüklediği torbayı hediyelerle dolduran Obama, dans ederek alkışlar eşliğinde giriş yaptığı hastanede çocuklarla tek tek ilgilenerek hediyeler dağıttı.
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3İki kız babası olan Obama, çocukların aileleriyle de görüşerek onlarla yakından ilgilendi.
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