Noel Baba kostümüyle sıcak hava balonundan atladı

Tankaş, beraberindeki 4 paraşütçüyle gökyüzünde süzülerek diğer sıcak hava balonlarının arasından geçti. Tankaş'ın atlayışı, ören yeri kıyısındaki araziye inmesiyle sona erdi.



"Yılbaşı dolayısıyla böyle esprili bir konsept yapalım dedik"

Tankaş, , atlayışını yeni yıl dolayısıyla Noel Baba kostümüyle yapmak istediğini söyledi.