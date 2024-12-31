Noel Baba kostümüyle sıcak hava balonundan atladı
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de Noel Baba kostümü giyen paraşütçü, sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi.
Travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi çeken Pamukkale'yi gökyüzünden görmek isteyen Ali Tankaş, sıcak hava balonuna Noel Baba kostümüyle bindi.
Balon yaklaşık 1000 metre irtifaya ulaştığında balonun üst kısmındaki güvenlik ipine bağlı halde bir süre sallanan Tankaş, daha sonra atlayışını gerçekleştirdi.