Noel nedir, ne zaman kutlanır? Noel Bayramı kutlamalarında neler yapılır?
Noel Bayramı kutlamaları başladı. Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil. Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor. Peki, Noel nedir, ne zaman kutlanır? Noel Bayramı kutlamalarında neler yapılır?
Noel, her yıl 25 Aralık'ta kutlanan ve genellikle Hristiyan dünyasında İsa Mesih’in doğumunu anma amacı taşıyan bir dini ve kültürel bayramdır. Ancak, zamanla dini bir kutlamanın ötesine geçerek, birçok ülkede farklı kültürel öğelerle birleşmiş ve çeşitli geleneklerle kutlanır hale gelmiştir.