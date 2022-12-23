Noel piyangosunda büyük ikramiye çekilişi izleyenlerden birine çıktı

"ÇANTAMDA 95 SENT VAR"

Salondaki diğer İspanyollar tarafından uzun süre alkışlanan Perla adlı talihli kadın İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Ben çok dindar, Katolik biriyim. Kısa bir süre önce babam vefat etti ve bence bu ikramiye Tanrı'nın işi. Şu anda kirada yaşıyorum ve işsizim. Çantamda sadece 95 sent var. İkramiye ile ev almak ve çocuklarımın eğitimine katkı sağlamak istiyorum." dedi.