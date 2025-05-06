Nörobilimci açıkladı: Zekayı keskinleştiren tek basit alışkanlık
Zihninizi bulanık, yorgun ve karmaşık hissediyorsanız beyninizi rahatlatmak için yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Uzmanlar yürüyüşleri özellikle öğle saatlerinden sonra yaşanan enerji düşüşleri veya yoğunluk kaynaklı zihinsel durgunluklar için öneriyor.
Zihinizi karışık ve bulanık hissediyorsanız, çözüm düşündüğünüzden çok daha basit olabilir. Bilişsel nörobilimci Dr. Holly Bowen, yalnızca iki dakikalık kısa bir yürüyüşün beyin fonksiyonlarını anında canlandırabileceğini söylüyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra yaşanan enerji düşüşleri veya yoğunluk kaynaklı zihinsel durgunluklar için bu öneri, hem bilimsel hem de pratik bir destek sunuyor.