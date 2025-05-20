Nörobilimcilerden uyarı: Bu 3 içecek Alzheimer riskini artırıyor
Bilim dünyası, beyin sağlığı üzerine yeni uyarılarda bulunuyor. Günlük hayatta sıkça tüketilen bazı popüler içecekler, uzun vadede Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini artırabilir.
Bilim dünyası, beyin sağlığı üzerine yeni uyarılarda bulunuyor. Nörobilimci Dr. Robert W.B. Love’a göre, günlük hayatta sıkça tüketilen bazı popüler içecekler, uzun vadede Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini artırabiliyor. Üstelik bu risk, yalnızca aşırı tüketimde değil, düzenli ve küçük dozlarla bile ortaya çıkabiliyor.