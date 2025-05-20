Nörobilimcilerden uyarı: Bu 3 içecek Alzheimer riskini artırıyor

1. DİYET İÇECEKLER

Şekersiz olduğu için sağlıklı kabul edilen diyet içecekler, aslında sanıldığı kadar masum değil. Araştırmalara göre, günde bir kutu yapay tatlandırıcılı içecek tüketen kişilerin Alzheimer ve felç geçirme riski üç kat artıyor. Dr. Love, bu içeceklerdeki aspartam ve sukraloz gibi tatlandırıcıların beyin kimyasını bozarak insülin dengesini etkilediğini, bunun da zamanla iltihaplanmaya yol açarak Alzheimer riskini yükselttiğini belirtiyor.



Alternatif: Maden suyuna birkaç dilim limon veya taze nane ekleyerek hem ferahlatıcı hem de doğal bir içecek tercih edebilirsiniz.





