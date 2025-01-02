Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış

Beyin sağlığını korumak ve güçlü bir hafızaya sahip olmak genel yaşamınızı da etkiler. Karolinska Enstitüsü ve Gothenburg Üniversitesi’nden araştırmacılar, beynin yaşlanma hızını etkileyen yaşam tarzı seçimlerini mercek altına aldı. 70 yaşındaki bireylerin beyin yaşı, yaşam tarzı ve sağlık verileriyle ilişkisini inceleyen çalışma, beynin yaşlanmasını yavaşlatmada damar sağlığının kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış - 1

Araştırmada, 739 katılımcının biyolojik sinyalleri analiz edilerek fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma ve kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasının beynin yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olduğu belirlendi.

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Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış - 2

Karolinska Enstitüsü’nden nörobiyolog Anna Marseglia, şu ifadeleri kullandı: “Damar sağlığını olumsuz etkileyen faktörler, daha yaşlı görünün bir beyinle ilişkili. Bu nedenle damarları sağlıklı tutmak hayati bir öneme sahip.”

Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış - 3

FİZİKSEL HAREKETSİZLİK VE DİYABET

Araştırmaya göre fiziksel hareketsizlik, diyabet, felç geçirme, yüksek iltihaplanma seviyeleri ve yüksek kan şekeri, beynin biyolojik olarak daha yaşlı görünmesiyle bağlantılı.

Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış - 4

Erkeklerde kan şekeri seviyesinin beyin yaşına etkisinin daha belirgin olduğu belirtilirken, bu durum cinsiyet farklılıklarına dikkat çekiyor.

Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış - 5

YAPAY ZEKA İLE BEYİN YAŞI ANALİZİ

Araştırmacılar, beynin biyolojik yaşını tespit etmek için derin öğrenme tabanlı bir yapay zeka modeli kullandı.

Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış - 6

Bu model, daha önce bilişsel sorun yaşamamış 18.000 kişinin manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramalarıyla eğitildi. Beyin yaşı tahminleri, kan örnekleri, yaşam tarzı faktörleri ve tıbbi durumlarla karşılaştırılarak analiz edildi

Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış - 7

DEMANS RİSKİNE DİKKAT!

Çalışma, daha yaşlı bir beyne sahip bireylerin Alzheimer gibi demans hastalıklarına daha yatkın olduğunu gösteriyor.

Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış - 8

Ancak damar sağlığını koruyarak bu tür bilişsel gerilemelerin önüne geçilebileceği belirtiliyor. Klinik geriatrist Eric Westman, “Bu yöntem gelecekte demans araştırmalarında önemli bir aracı olabilir” dedi.

Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış - 9

YENİ ARAŞTIRMALAR GÜNDEMDE

Araştırmacılar, kadın ve erkeklerin beyin yaşlanmasını etkileyen farklı biyolojik ve sosyokültürel belirleyicilere sahip olabileceğini vurguluyor. 2024 yılında başlatılacak yeni bir çalışma, sosyal katılım, destek, uyku ve stresin orta ve ileri yaştaki beyin dayanıklılığı üzerindeki etkilerini inceleyecek.

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