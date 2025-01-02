Nörobiyolog güçlü beynin altın anahtarını açıkladı: Meğer sırrı damarlarınızdaymış
Beyin sağlığını korumak ve güçlü bir hafızaya sahip olmak genel yaşamınızı da etkiler. Karolinska Enstitüsü ve Gothenburg Üniversitesi’nden araştırmacılar, beynin yaşlanma hızını etkileyen yaşam tarzı seçimlerini mercek altına aldı. 70 yaşındaki bireylerin beyin yaşı, yaşam tarzı ve sağlık verileriyle ilişkisini inceleyen çalışma, beynin yaşlanmasını yavaşlatmada damar sağlığının kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor.
Araştırmada, 739 katılımcının biyolojik sinyalleri analiz edilerek fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma ve kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasının beynin yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olduğu belirlendi.