Nörolog "20 dakika bile yeterli" diyor: Demans riskini azaltmak mümkün
Spor salonunda yoğun bir egzersiz seansı gibi sert bir şey olmak zorunda değil, bunun yerine tempolu bir yürüyüş seansı, biraz yoga, dans veya hatta biraz bisiklet olabilir. Temel olarak, vücudunuzun daha fazla çalışmasını sağlayan her şey sizin için iyidir. Egzersiz sadece kilonuzu kontrol altında tutmakla kalmaz, aynı zamanda kalbiniz için de harikadır ve doğal olarak kolesterolü düşürür. Sadece bu değil, egzersiz ruh halinizi de iyileştirir.
Kendinize ayıracak zamanınız olmadığını mı düşünüyorsunuz? Tek ihtiyacınız olan her gün 20 dakika. Nöroloji profesörü ve Alzheimer's Research UK'de görevli olan Jonathan Schott yakın zamanda beyninizi güçlendirmenin 5 kolay yolunu belirledi ve bunların hiçbiri günde 20 dakikadan fazla zaman gerektirmiyor.