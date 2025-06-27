Nörolog "20 dakika bile yeterli" diyor: Demans riskini azaltmak mümkün

Spor salonunda yoğun bir egzersiz seansı gibi sert bir şey olmak zorunda değil, bunun yerine tempolu bir yürüyüş seansı, biraz yoga, dans veya hatta biraz bisiklet olabilir. Temel olarak, vücudunuzun daha fazla çalışmasını sağlayan her şey sizin için iyidir. Egzersiz sadece kilonuzu kontrol altında tutmakla kalmaz, aynı zamanda kalbiniz için de harikadır ve doğal olarak kolesterolü düşürür. Sadece bu değil, egzersiz ruh halinizi de iyileştirir.

Nörolog "20 dakika bile yeterli" diyor: Demans riskini azaltmak mümkün - 1

Kendinize ayıracak zamanınız olmadığını mı düşünüyorsunuz? Tek ihtiyacınız olan her gün 20 dakika. Nöroloji profesörü ve Alzheimer's Research UK'de görevli olan Jonathan Schott yakın zamanda beyninizi güçlendirmenin 5 kolay yolunu belirledi ve bunların hiçbiri günde 20 dakikadan fazla zaman gerektirmiyor.


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Nörolog "20 dakika bile yeterli" diyor: Demans riskini azaltmak mümkün - 2

SEVDİĞİNİZ BİR AKTİVİTE SEÇİN

Dr. Schott, beyninizin hızlanması için onu simüle eden şeyler yapmanız gerektiğini ve sadece meşgul olmanız gerektiğini açıkça belirtiyor. Bunun için gerçekten yapmaktan hoşlandığınız bir şey bulmanız önemlidir.

Nörolog "20 dakika bile yeterli" diyor: Demans riskini azaltmak mümkün - 3

Yemek pişirmek, kitap okumak, biraz müzik dinlemek veya hatta bahçecilik yapmak olabilir. Ancak Dr. Schott, "sadece eğlence olsun diye" hiçbir şey yapmamanızı tavsiye ediyor. Bunun beyniniz üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini söylüyor. Gerçekten ilgi duyduğunuz şeyleri yapın.


Nörolog "20 dakika bile yeterli" diyor: Demans riskini azaltmak mümkün - 4

HER GÜN AKTİF OLUN

Spor salonunda yoğun bir egzersiz seansı gibi sert bir şey olması gerekmez, bunun yerine tempolu bir yürüyüş seansı, biraz yoga, dans veya hatta biraz bisiklet olabilir. Temel olarak, vücudunuzun daha fazla çalışmasını sağlayan her şey sizin için iyidir. Egzersiz sadece kilonuzu kontrol altında tutmakla kalmaz, aynı zamanda kalbiniz için de harikadır ve doğal olarak tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü düşürür. Sadece bu değil, egzersiz ruh halinizi de iyileştirir ve kaygıyı ve depresyonu azaltır.


Nörolog "20 dakika bile yeterli" diyor: Demans riskini azaltmak mümkün - 5

YÜRÜYÜŞE ÇIKIN


Yürümenin iyi yanı, rutininize kolayca uyum sağlayabilmesidir, bu da rutininizden çıkmadan. Eğer siz de egzersiz yapıyorsanız, yürüyüş kaslarınızı güçlendirmenin harika bir yoludur ve kalbinizi sağlıklı tutar. Maraton koşucusu olmanıza gerek yok, ancak rutininizde yapacağınız küçük değişiklikler sizi daha sağlıklı hale getirebilir. Örnek olarak asansör yerine merdivenleri kullanmak, markete yürüyerek gitmek veya telefonla konuşurken yürümek verilebilir.


Nörolog "20 dakika bile yeterli" diyor: Demans riskini azaltmak mümkün - 6

SOSYALLEŞİN

İnsanlar günlerini izole bir şekilde geçirmek için yaratılmamıştır. Sık sık görüştüğünüz ve birlikte olmaktan keyif aldığınız yakın bir arkadaş ve aile çevreniz olması gerekir. İzole olmanın bunama riskini artırabileceğini gösteren yeterli araştırma var, bu nedenle gerekirse dışarı çıkıp yeni arkadaşlar edinmeniz gerekir. Bir arkadaşınızla veya ailenizle gülmek (veya ağlamak) paha biçilemez olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık açısından da faydalıdır.


Nörolog "20 dakika bile yeterli" diyor: Demans riskini azaltmak mümkün - 7

TANSİYONU KONTROL ALTINDA TUTUN

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, genellikle hiçbir belirtisi olmadığı ancak zamanla kalbinize ve beyninize ciddi hasar verebileceği için genellikle "sessiz katil" olarak adlandırılır.
Dr. Schott, kişinin tansiyonunu kontrol altında tutması ve onu düşürmek için her türlü çabayı göstermesinin zorunlu olduğunu söylüyor. Nörolog, bunun için düzenli orta düzeyde egzersizin kan damarlarınızı gevşettiğini ve dolaşımı iyileştirdiğini açıklıyor. Bu doğal etki, bazen ilaç kadar etkili bir şekilde kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olur.

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