Nörolog "20 dakika bile yeterli" diyor: Demans riskini azaltmak mümkün

HER GÜN AKTİF OLUN

Spor salonunda yoğun bir egzersiz seansı gibi sert bir şey olması gerekmez, bunun yerine tempolu bir yürüyüş seansı, biraz yoga, dans veya hatta biraz bisiklet olabilir. Temel olarak, vücudunuzun daha fazla çalışmasını sağlayan her şey sizin için iyidir. Egzersiz sadece kilonuzu kontrol altında tutmakla kalmaz, aynı zamanda kalbiniz için de harikadır ve doğal olarak tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü düşürür. Sadece bu değil, egzersiz ruh halinizi de iyileştirir ve kaygıyı ve depresyonu azaltır.





