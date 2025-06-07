Nörolog 3 kuralı açıkladı: En zeki kişi olmak ister misiniz?
Odadaki en zeki kişi olmak her zaman daha fazla bilgiye sahip olmak anlamına gelmeyebilir. Michigan Üniversitesi nöroloğu Dr. Baibing Chen, beynin doğal parlaklığına güvenmenin yanı sıra, doğru alışkanlıklar ve bilinçli kararların da zihinsel sağlığı korumada kritik rol oynadığını vurguluyor.
Dr. Chen, keskin bir hafızanın ve güçlü bir beyin fonksiyonunun bir günde ortaya çıkmadığını; bunun sabır, dikkat ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla uzun vadede inşa edildiğini söylüyor.