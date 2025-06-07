Nörolog 3 kuralı açıkladı: En zeki kişi olmak ister misiniz?

Odadaki en zeki kişi olmak her zaman daha fazla bilgiye sahip olmak anlamına gelmeyebilir. Michigan Üniversitesi nöroloğu Dr. Baibing Chen, beynin doğal parlaklığına güvenmenin yanı sıra, doğru alışkanlıklar ve bilinçli kararların da zihinsel sağlığı korumada kritik rol oynadığını vurguluyor.

Nörolog 3 kuralı açıkladı: En zeki kişi olmak ister misiniz? - 1

Dr. Chen, keskin bir hafızanın ve güçlü bir beyin fonksiyonunun bir günde ortaya çıkmadığını; bunun sabır, dikkat ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla uzun vadede inşa edildiğini söylüyor.

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Nörolog 3 kuralı açıkladı: En zeki kişi olmak ister misiniz? - 2

Ünlü nörolog, hafızadan odaklanmaya, beyin dayanıklılığından bilişsel gerilemeye kadar pek çok konuda edindiği deneyimlerini paylaştı.

Nörolog 3 kuralı açıkladı: En zeki kişi olmak ister misiniz? - 3

GPS KULLANIMINA DİKKAT

Dr. Chen, aşırı GPS kullanımının beyin sağlığına zarar verebileceğine dikkat çekiyor. Londra taksi şoförleri üzerinde yapılan çalışmalar, yoğun mekansal farkındalık gerektiren bu meslek grubundaki bireylerin hipokampüs bölgesinin daha büyük ve aktif olduğunu ortaya koydu. Bu durum, beyin için adeta bir egzersiz gibi işliyor ve Alzheimer riskini azaltıyor. Beynin sürekli olarak yön bulma görevini yerine getirmesi, sinir yollarının güçlenmesini sağlıyor. Dolayısıyla, basit rotalar yerine zihinde harita çıkarmak, hafızadan yön bulmak beyni canlı tutmanın pratik yollarından biri.

Nörolog 3 kuralı açıkladı: En zeki kişi olmak ister misiniz? - 4

ENERJİ İÇECEKLERİNE DİKKAT!

Popüler enerji içeceklerinin içerdiği yüksek miktarda şeker ve kafeinin kısa vadede enerji sağlasa da uzun dönemde uykusuzluk, kaygı ve nörolojik sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. Dr. Chen, bu tür içeceklerin düzenlenmeyen kimyasallar içerdiğini ve beyin işlevlerine zarar verebileceğini ifade ediyor. Onun önerisi ise güneş ışığında yürüyüş yapmak, bol su içmek ve nefes egzersizleriyle doğal enerji kaynaklarına yönelmek.

Nörolog 3 kuralı açıkladı: En zeki kişi olmak ister misiniz? - 5

REÇETESİZ İLAÇLARIN YANLIŞ KULLANIMI

Dr. Chen, Pepto-Bismol gibi yaygın ilaçların aşırı kullanımının beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini, hatta bazı durumlarda bunama belirtilerine benzer etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Özellikle yaşlılar, ilaç dozajlarını dikkatle takip etmeli ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmalı. Hafif rahatsızlıklarda dinlenmek ve bol sıvı almak ilk seçenek olmalı.


Nörolog 3 kuralı açıkladı: En zeki kişi olmak ister misiniz? - 6

BASİT ALIŞKANLIKLARLA BEYİN GÜCÜNÜ ARTIRMAK MÜMKÜN

Beyin sağlığını korumak için karmaşık yöntemlere veya pahalı takviyelere ihtiyaç olmadığını söyleyen Dr. Chen, şu önerilerde bulunuyor: Her gün kısa süreli yeni bir şeyler okumak, bilinmeyen bir dili veya farklı rotaları keşfetmek, gün içinde nefes almak ve çevreyi dikkatle gözlemlemek. Bu alışkanlıklar beynin nöroplastisite yani yeni bağlantılar kurma yeteneğini destekleyerek bilişsel gücün artmasını sağlıyor.


Nörolog 3 kuralı açıkladı: En zeki kişi olmak ister misiniz? - 7

Dr. Chen’in de belirttiği gibi, beyin sağlığını korumak daha fazla bilgiye değil, bilinçli ve dengeli yaşama bağlı. “Bazen en akıllıca hareket ne yapmamanız gerektiğini bilmektir.”

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