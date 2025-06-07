Nörolog 3 kuralı açıkladı: En zeki kişi olmak ister misiniz?

GPS KULLANIMINA DİKKAT

Dr. Chen, aşırı GPS kullanımının beyin sağlığına zarar verebileceğine dikkat çekiyor. Londra taksi şoförleri üzerinde yapılan çalışmalar, yoğun mekansal farkındalık gerektiren bu meslek grubundaki bireylerin hipokampüs bölgesinin daha büyük ve aktif olduğunu ortaya koydu. Bu durum, beyin için adeta bir egzersiz gibi işliyor ve Alzheimer riskini azaltıyor. Beynin sürekli olarak yön bulma görevini yerine getirmesi, sinir yollarının güçlenmesini sağlıyor. Dolayısıyla, basit rotalar yerine zihinde harita çıkarmak, hafızadan yön bulmak beyni canlı tutmanın pratik yollarından biri.