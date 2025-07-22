Nörolog açıkladı: Bunamayı önleyen 8 alışkanlık
Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için bazı alışkanlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu alışkanlıklar, yalnızca hastalıkla mücadelede değil, demans hakkındaki düşünce şeklimizi değiştirmekte de önemli bir rol oynayabilir.
Nörobilimci Prof. Catherine Loveday, annesinin Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için takip etmesini önerdiği sekiz günlük alışkanlığı paylaştı. Bu alışkanlıklar, yalnızca hastalıkla mücadelede değil, demans hakkındaki düşünce şeklimizi değiştirmekte de önemli bir rol oynayabilir.
Westminster Üniversitesi’nde hafıza ve yaşlanma alanında uzmanlaşan Prof. Loveday, annesi Scillia’nın Alzheimer'ın erken belirtilerini fark ettikten sonra kendi araştırmalarına yöneldi. Scillia, 70 yaşında Alzheimer teşhisi aldı; ancak başlangıçta belirtiler o kadar hafifti ki, doktorlar bunları ancak 6-7 yıl sonra fark edebildi.