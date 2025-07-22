Nörolog açıkladı: Bunamayı önleyen 8 alışkanlık

Annesinin kendini tekrarlamaya başladığını fark eden Prof. Loveday, uzmanlık bilgisiyle harekete geçti. Şu anda 85 yaşında olan Scillia, bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyor ve yüksek bir yaşam kalitesine sahip. Prof. Loveday, bunun ardında beyin sağlığını destekleyen kanıta dayalı yaşam tarzı müdahalelerinin bulunduğunu belirtiyor.



The Times’a konuşan Prof. Loveday, “Çalışmalarım, beyin sağlığımızı iyileştirmek için bilimsel olarak desteklenen adımlar atabileceğimizi gösterdi,” diyor ve ekliyor: “Bu sadece daha fazla egzersiz, sağlıklı beslenme ve uyku düzeniyle değil, hafıza kaybına eşlik eden stres ve kaygıyı kontrol altına alarak da mümkün.”



