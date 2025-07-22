Nörolog açıkladı: Bunamayı önleyen 8 alışkanlık

Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için bazı alışkanlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu alışkanlıklar, yalnızca hastalıkla mücadelede değil, demans hakkındaki düşünce şeklimizi değiştirmekte de önemli bir rol oynayabilir.

Nörolog açıkladı: Bunamayı önleyen 8 alışkanlık - 1

Nörobilimci Prof. Catherine Loveday, annesinin Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için takip etmesini önerdiği sekiz günlük alışkanlığı paylaştı. Bu alışkanlıklar, yalnızca hastalıkla mücadelede değil, demans hakkındaki düşünce şeklimizi değiştirmekte de önemli bir rol oynayabilir.

Westminster Üniversitesi’nde hafıza ve yaşlanma alanında uzmanlaşan Prof. Loveday, annesi Scillia’nın Alzheimer'ın erken belirtilerini fark ettikten sonra kendi araştırmalarına yöneldi. Scillia, 70 yaşında Alzheimer teşhisi aldı; ancak başlangıçta belirtiler o kadar hafifti ki, doktorlar bunları ancak 6-7 yıl sonra fark edebildi.


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Nörolog açıkladı: Bunamayı önleyen 8 alışkanlık - 2

Annesinin kendini tekrarlamaya başladığını fark eden Prof. Loveday, uzmanlık bilgisiyle harekete geçti. Şu anda 85 yaşında olan Scillia, bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyor ve yüksek bir yaşam kalitesine sahip. Prof. Loveday, bunun ardında beyin sağlığını destekleyen kanıta dayalı yaşam tarzı müdahalelerinin bulunduğunu belirtiyor.

The Times’a konuşan Prof. Loveday, “Çalışmalarım, beyin sağlığımızı iyileştirmek için bilimsel olarak desteklenen adımlar atabileceğimizi gösterdi,” diyor ve ekliyor: “Bu sadece daha fazla egzersiz, sağlıklı beslenme ve uyku düzeniyle değil, hafıza kaybına eşlik eden stres ve kaygıyı kontrol altına alarak da mümkün.”

Nörolog açıkladı: Bunamayı önleyen 8 alışkanlık - 3

STRESİN ROLÜ

Stresin vücutta iltihaplanmaya yol açarak bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceğini belirten Prof. Loveday, stres yönetiminin Alzheimer’ın ilerlemesini yavaşlatmada kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Ayrıca, annesinin durumunu gözlemleyerek, Alzheimer’ın erken evrelerini tespit ettikten sonra hafıza testleri uyguladığını ve bu testlerin sonuçlarına göre müdahalelerde bulunduklarını açıklıyor.

Prof. Loveday'in 8 Adımlık Önerileri:

GÜNLÜK TUTUN

Beyni aktif tutmak için yatmadan önce gününüzü yazın. Bu alışkanlık, "aralıklı tekrar" tekniğiyle hafızayı güçlendirebilir.


Nörolog açıkladı: Bunamayı önleyen 8 alışkanlık - 4

SOSYAL BAĞLARI GÜÇLENDİRİN

Arkadaşlıkları sürdürmek, stresin azalmasına yardımcı olur ve bilişsel işlevi destekler. Sosyal etkileşim, vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak Alzheimer’ın ilerlemesini engelleyebilir.

YAZIN

Unutulması kolay şeyleri yazmak, hastaların zihinsel sağlığını koruyabilir. Özellikle, teknoloji kullanımı, kaybolduğunda paniğe kapılmayı engelleyerek hastanın güvenliğini artırabilir.

ESKİ ANILARI SAKLAYIN

Alzheimer hastaları genellikle erken dönem anılarını hatırlamakta zorlanmazlar. Bu nedenle nostaljik sohbetler, kişinin kimliğini korumasına yardımcı olabilir.


Nörolog açıkladı: Bunamayı önleyen 8 alışkanlık - 5

FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ARTIRIN

Egzersiz yapmak, beyin sağlığını destekler. Yürüyüş gibi basit aktiviteler, hafızadan sorumlu beyin bölgelerini uyararak Alzheimer’a karşı koruyucu olabilir.

ŞEKERİ AZALTIN

Şekerin vücutta iltihaplanmaya yol açtığını ve bilişsel fonksiyonları olumsuz etkilediğini belirten Prof. Loveday, antioksidan açısından zengin besinlerin daha fazla tüketilmesini öneriyor. Aynı zamanda uyku düzeninin beyin sağlığı üzerinde güçlü bir etkisi bulunuyor.

GELECEĞİ PLANLAYIN

Alzheimer hastalığının ilerlemeden önce, bakım planları hakkında konuşmak önemlidir. Prof. Loveday, bu konuşmaların en kısa sürede yapılmasını tavsiye ediyor.


Nörolog açıkladı: Bunamayı önleyen 8 alışkanlık - 6

DÜZENLİ TEST

İşitme kaybı, Alzheimer riskini artırabilir. 60 yaş üzeri bireylerin düzenli işitme ve görme testlerinden geçmesi gerektiğini belirten Prof. Loveday, erken müdahalenin bu riski yıllarca erteleyebileceğini vurguluyor.

Prof. Loveday, annesiyle birlikte uyguladığı bu alışkanlıkların Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlattığını ve yaşam kalitesini artırdığını belirtiyor. "Gerçekten bir fark yaratabildik," diyor ve ekliyor: "En son birlikteyken, annem 'Rahat ve huzurluyum' dedi. Bu, daha fazlasını istemeyeceğimiz bir şey."

Beyin sağlığına yönelik bilimsel temelli bu öneriler, Alzheimer’ın etkilerini geçici bir süreliğine de olsa yavaşlatmayı mümkün kılabilir. Erken müdahaleler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hastalığın seyrini kontrol altına almak için atılacak en etkili adımlar olabilir.

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