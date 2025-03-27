Nöroloji uzmanı açıkladı: Alzheimer yıllar önce tespit eden koku testi
Bilim insanları, Hindistan cevizi özünün koklanmasının, Alzheimer gibi hafızayı bozan yıkıcı hastalığın erken belirtilerini tespit etmek için potansiyel bir yöntem olabileceğini öne sürüyor.
Bir grup araştırmacı, basit bir evde uygulanabilen "koku testi"nin, Alzheimer riski taşıyan kişilerin erken teşhisinde faydalı olabileceğini belirledi. Katılımcılardan, kokuları tanımlamaları ve hatırlamaları isteniyor. Bu testin, hastalığın belirgin semptomları ortaya çıkmadan önce yıllar öncesinde hastaların tespit edilmesini ve erken tedavi sağlanmasını amaçladığı ifade ediliyor.