Nöroloji uzmanı açıkladı: Alzheimer yıllar önce tespit eden koku testi

Ancak, koku kaybının Alzheimer hastalığının kesin bir göstergesi olmadığı, bunun birçok farklı nedenden kaynaklanabileceği de vurgulandı. Soğuk algınlığı, grip, sinüs enfeksiyonu, alerji veya burun polipleri gibi durumlar da koku kaybına yol açabiliyor.



Uzmanlar, koku alma duyusunun birkaç hafta sonra normale dönmemesi durumunda kişilerin aile hekimlerine başvurmalarını öneriyor. Alzheimer hastalığı, İngiltere'de bunamanın en yaygın nedeni olarak biliniyor ve hastalığın ekonomik etkileri oldukça büyük. Alzheimer Derneği'nin verilerine göre, demansın İngiltere’ye yıllık maliyeti 42 milyar sterlin olarak tahmin ediliyor ve bu maliyetlerin önümüzdeki 15 yıl içinde 90 milyar sterline çıkması bekleniyor.





