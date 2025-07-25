Nöroloji uzmanı açıkladı: Kedi tırmığı hayatınızı etkileyebilir

İngiltere'de yaklaşık 12,5 milyon evcil kedi bulunuyor ve hanelerin yaklaşık %30'unda en az bir kedi yaşıyor. ABD’de ise bu oran %37. Ülkede toplam 73,8 milyon kedi olduğu tahmin ediliyor.



Dr. Chen, “Vakaların çoğunda hastalık hafif seyrediyor ve ateş, yorgunluk, şişmiş lenf düğümleri gibi belirtilerle sınırlı kalıyor. Ancak nadiren de olsa sinir sistemini, gözleri ve hatta iç organları etkileyebiliyor,” uyarısında bulundu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, bazı durumlarda enfeksiyon karaciğer, dalak, beyin, kemikler ve kalp kapakçıklarında da ciddi hasara yol açabiliyor.



Dr. Chen, çoğu çizik ve ısırığın ciddi sonuçlar doğurmadığını ancak tetikte olunması gerektiğini söylüyor: “Yaraları hemen temizlemek, ateş, şişlik, sivilce gibi belirtileri gözlemlemek çok önemli.” Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler kanser hastaları, yaşlılar ya da HIV taşıyıcıları daha yüksek risk altında.





