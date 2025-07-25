Nöroloji uzmanı açıkladı: Kedi tırmığı hayatınızı etkileyebilir
Michigan Üniversitesi’nden Nörolog Dr. Baibing Chen, genç bir hastasının yürüme yetisini kaybetmesinin ardından, kedi tırmığı hastalığına karşı toplumun bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.
Sosyal medya platformu TikTok’ta 124 binden fazla izlenen videosunda Dr. Chen, “Bir kedi tarafından çizildikten, ısırıldıktan ya da yalandıktan sonra olağandışı semptomlar gelişirse mutlaka doktora başvurulmalı” çağrısında bulundu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Chen, bir hastasında ani gelişen kafa karışıklığı, şiddetli baş ağrısı ve yürüme bozukluğu gibi nörolojik belirtiler gözlemlediğini belirtti. Genç kızda ayrıca aşırı yorgunluk, koordinasyon kaybı ve görme problemleri de mevcuttu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kızın bir gözünde optik sinir ve retina iltihabına bağlı görme kaybı olduğu tespit edildi.