Nöroloji Uzmanından 70 yaş öncesi demans uyarısı: Bu virüsü geçiren risk altında

UZUN SÜRELİ COVİD DÜNYA GENELİNDE YAYGIN

Nature Medicine dergisinde yayımlanan verilere göre, 2023 sonu itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 409 milyon kişi uzun süreli Covid belirtileri gösterdi. İngiltere’de ise Mart 2023 itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişi bu sağlık sorunuyla mücadele ediyor. Bu kişilerin 1,3 milyonu semptomlarını bir yıldan uzun süredir yaşadığını belirtiyor.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre Amerikalıların %17’si uzun süreli Covid belirtileri yaşadığını ifade ederken, bazı araştırmalar bu oranın gerçekte %3,6 civarında olduğunu öne sürüyor.





