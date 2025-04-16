Nöroloji Uzmanından 70 yaş öncesi demans uyarısı: Bu virüsü geçiren risk altında
Covid-19 salgınının ardından ortaya çıkan uzun vadeli sağlık sorunlarına dair endişeler artarken, uzmanlar özellikle yaşlı bireylerde bunama riskine dikkat çekiyor. ABD’deki Teksas Üniversitesi Sağlık Merkezi’nde görev yapan nörolog Dr. Gabriel de Erausquin’in öncülüğünde yapılan araştırmalar, uzun süreli Covid semptomları yaşayan kişilerin demans hastalığına yakalanma ihtimalinin 5 kat daha fazla olabileceğini ortaya koydu.
Wall Street Journal’a konuşan Dr. Erausquin, özellikle 57 yaş üstü bireylerin, “erken Alzheimer hastası profiline” sahip olduğunu belirtti. Uzmanın açıklamasına göre, bu değişim yaşlı yetişkinlerde kalıcı olabilir.
Dr. Erausquin’in, 60 yaş üstü 4.000 hasta üzerinde yürüttüğü geniş çaplı çalışmanın ilk bulguları dikkat çekici: 65 yaş üstü ve uzun süreli Covid semptomları yaşayan bireylerin üçte biri, hafif bilişsel bozukluk belirtileri gösteriyor. Bu oran, aynı yaş grubundaki ve uzun süreli Covid yaşamayan bireylerle kıyaslandığında dört ila beş kat daha yüksek.