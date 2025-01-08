Nörovirüs 1 numaralı endişe: Vakalar "sürüler halinde" artıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde nörovirüs vakaları artıyor.

Eyalet sağlık yetkilileri Minnesota'daki norovirüs sayılarının “normalden daha yüksek” olduğunu ve muhtemelen bir süre daha böyle devam edeceğini bildirdi.

Minnesota Sağlık Bakanlığı'na göre, aralık ayında toplamda 1100'den fazla bireysel vakaya ulaşan 60'tan fazla salgın yaşandı.

Bakanlık bu sayının, yılın bu dönemi için tipik olanın yaklaşık 3 katı olduğunu belirtti.