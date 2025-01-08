Nörovirüs 1 numaralı endişe: Vakalar "sürüler halinde" artıyor

ABD'li doktorlar “sürüler halinde” nörovirüs vakaları gördüklerini açıkladı. Minnesotalı sağlık yetkilileri, hastalığın yakın zamanda yavaşlamasını beklemiyor. Peki ABD'de yayılan nörovirüs nedir? Doktorlar hangi uyarıları yapıyor?

Nörovirüs 1 numaralı endişe: Vakalar "sürüler halinde" artıyor - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde nörovirüs vakaları artıyor.

Eyalet sağlık yetkilileri Minnesota'daki norovirüs sayılarının “normalden daha yüksek” olduğunu ve muhtemelen bir süre daha böyle devam edeceğini bildirdi.

Minnesota Sağlık Bakanlığı'na göre, aralık ayında toplamda 1100'den fazla bireysel vakaya ulaşan 60'tan fazla salgın yaşandı.

Bakanlık bu sayının, yılın bu dönemi için tipik olanın yaklaşık 3 katı olduğunu belirtti.

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Nörovirüs 1 numaralı endişe: Vakalar "sürüler halinde" artıyor - 2

"AİLE İÇİNDEKİ SALGINLARI DUYMUYORUZ"

2002'ye kadar geri gidildiğinde, eyalette yıllık ortalama salgın sayısı yaklaşık 18'di.

Bu sayı, bireysel vakaları içermiyordu.

Sağlık Bakanlığı, sayılarının Minnesota'da meydana gelen tüm norovirüs vakalarının çok küçük bir kısmını temsil ettiğini bildirdi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi: “Örneğin, aileler içindeki salgınları duymuyoruz. Bu nedenle gördüğümüz şey norovirüs aktivitesinin genel bir tablosudur, ancak sayılandan çok daha fazla Minnesotalı norovirüs hastalığına yakalanmıştır.” 

Nörovirüs 1 numaralı endişe: Vakalar "sürüler halinde" artıyor - 3

1 NUMARALI ENDİŞE

Amerikan CBS haber sitesine konuşan Hennepin Healthcare çocuk doktoru Dr. Krishnan Subrahmanian, hastanesinin “sürüler halinde” vakalar gördüğünü söyledi.

Doktor Subrahmanian, “Bunu tüm toplumda, tüm şehirde görüyoruz. Bugünlerde gelen kutumda ve kliniğimde aldığım 1 numaralı endişe ve şikayet olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Hastalık Kontrol Merkezlerine göre Minnesota'daki norovirüs vakalarındaki artış ulusal çapta da görülüyor. Yerel yetkililer hastalığın yakın zamanda yavaşlamasını beklemiyor.

Nörovirüs 1 numaralı endişe: Vakalar "sürüler halinde" artıyor - 4

NÖROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs, dışkı ile kirlenmiş yiyeceklerle başlayan, insanlara ve nesnelere dokunarak ve yiyecek veya içecekleri paylaşarak yayılabilen oldukça bulaşıcı bir mide hastalığı.

Doktorlara göre el dezenfektanları norovirüsü öldüremiyor, bu nedenle her şey eski usul el yıkamaya bağlı.

Belirtiler arasında şiddetli kusma, ishal ve mide krampları yer alıyor.

Genellikle uzun vadeli etkiler olmadan bir veya iki gün içinde düzeliyor ancak belirtiler daha uzun sürerse tıbbi yardım alınması öneriliyor.

En iyi tedavisi ise bol sıvı tüketmek.

Nörovirüs 1 numaralı endişe: Vakalar "sürüler halinde" artıyor - 5

NEDEN YAYILIYOR?

Yerel sağlık yetkilileri, bu mevsimde daha fazla insanı kapalı alanlarda bir arada tutan soğuk havaların yayılmanın önemli bir nedeni olduğunu söylüyor.

Bir sağlık departmanı sözcüsü, “Norovirüs hastalıkları kış mevsimine özgüdür, bu nedenle en azından önümüzdeki birkaç ay boyunca Minnesota Sağlık Departmanına bildirilen salgınları görmeye devam etmeyi bekliyoruz” dedi. 

Nörovirüs 1 numaralı endişe: Vakalar "sürüler halinde" artıyor - 6
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